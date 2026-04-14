Владимир Путин призвал развивать собственный ИИ для обороны и безопасности

ЦАМТО, 13 апреля. Россия должна развивать собственный искусственный интеллект (ИИ) для национальной обороны и безопасности, использовать максимально суверенные продукты в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 10 апреля провел совещание по вопросам развития ИИ. Президент поручил правительству выстроить финансовую архитектуру применения ИИ в области безопасности и обороноспособности.

По словам В.Путина", "определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займется комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и замруководителя Администрации президента Максимом Орешкиным. Также в ее состав включены представители Администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета. Соответствующий Указ подписан. Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе по следующим направлениям".

Президент отметил пять таких направлений.

Первое – это программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления.

Второе – это адаптация к повсеместному применению искусственного интеллекта всей системы развития человеческого потенциала: от начальной школы до рынка труда. Нужно безотлагательно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровни образования под новый технологический уклад.

Третье. С учетом расширения внедрения искусственного интеллекта в чувствительных секторах, в целом его растущее влияние на жизнь людей, общество, экономику считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению.

Четвертое – это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты. О некоторых нюансах и деталях, которые в этой связи возникают, я уже упомянул. Мы сейчас тоже это пообсуждаем, разумеется.

И пятое – это создание комплексной системы продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки, развитие сотрудничества в этой важнейшей сфере с нашими партнерами по СНГ, по ШОС, по БРИКС.

"В целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта", – подчеркнул В.Путин.

"Опыт по развитию ИИ за рубежом нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства, как они работают, как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ, конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами. Но они вкладывают деньги и привлекают и государственные ресурсы, получается, и частные. И в целом добиваются хорошего результата", – резюмировал В.Путин.