ЦАМТО

Владимир Путин призвал развивать собственный ИИ для обороны и безопасности

Президент Владимир Путин
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

ЦАМТО, 13 апреля. Россия должна развивать собственный искусственный интеллект (ИИ) для национальной обороны и безопасности, использовать максимально суверенные продукты в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 10 апреля провел совещание по вопросам развития ИИ. Президент поручил правительству выстроить финансовую архитектуру применения ИИ в области безопасности и обороноспособности.

По словам В.Путина", "определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займется комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и замруководителя Администрации президента Максимом Орешкиным. Также в ее состав включены представители Администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета. Соответствующий Указ подписан. Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе по следующим направлениям".

Президент отметил пять таких направлений.

Первое – это программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления.

Второе – это адаптация к повсеместному применению искусственного интеллекта всей системы развития человеческого потенциала: от начальной школы до рынка труда. Нужно безотлагательно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровни образования под новый технологический уклад.

Третье. С учетом расширения внедрения искусственного интеллекта в чувствительных секторах, в целом его растущее влияние на жизнь людей, общество, экономику считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению.

Четвертое – это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты. О некоторых нюансах и деталях, которые в этой связи возникают, я уже упомянул. Мы сейчас тоже это пообсуждаем, разумеется.

И пятое – это создание комплексной системы продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки, развитие сотрудничества в этой важнейшей сфере с нашими партнерами по СНГ, по ШОС, по БРИКС.

"В целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта", – подчеркнул В.Путин.

"Опыт по развитию ИИ за рубежом нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства, как они работают, как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ, конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами. Но они вкладывают деньги и привлекают и государственные ресурсы, получается, и частные. И в целом добиваются хорошего результата", – резюмировал В.Путин.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"