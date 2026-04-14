Британия создаёт «навигационную коалицию» по Ирану без США

Британское правительство отказывает США в кооперации по снятию блокады Ормуза и одновременному введению блокады иранских портов. Кир Стармер принял решение отказать в отправке британских кораблей для выполнения таких действий.

Официальный представитель кабмина Соединённого королевства:

Британия продолжит работать с Францией и другими партнёрами над созданием более широкой коалиции для обеспечения свободы навигации без «толлинга» (сборов за проход), который пытается ввести Иран. Пролив не должен облагаться пошлинами, и его открытие критически важно для глобальной экономики и цен на энергоносители. Однако мы не будем отправлять свои корабли для силового сценария блокирования портов Ирана.

Ранее Лондон заявил о готовности участвовать в разминировании Ормуза совместно с 30 с лишним странами, включая упомянутую Францию, а также Германию, Италию, Японию.

В западной прессе этот конгломерат стран назвали «навигационной коалицией».

Как видно, Лондон пытается дистанцироваться от действий администрации Трампа и заявить о некоем «безамериканском варианте» решения проблемы. С одной стороны это позволит Стармеру заявлять, что Британия в разблокировке Ормуза участие принимала, с другой – подчеркнёт, что Британия делала это без принуждения со стороны США.

Соответственно, это либо игра в «добрый и злой полицейский», либо уже откровенная попытка «слива» администрации Трампа и демонстрация удалённости от реализации планов действующего американского президента.

