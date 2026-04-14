Войти
Lenta.ru

Американский дрон-ПВО SECTR найдет цели по звуку

Дрон-ПВО SECTR
Источник изображения: Talon Avionics

Американская компания Talon Avionics представила новый дрон-перехватчик SECTR, который сможет обнаруживать цели по звуку. Об этом пишет Defence Blog.

Производитель заявляет, что в системе реализовали принципиально новый акустический способ поиска угроз. SECTR идентифицирует звук двигателей дронов при помощи искусственного интеллекта (ИИ), распознавая цели на дальности до ста метров. Каждый дрон-ПВО несет 16 микрофонов. Также перехватчик может работать в связке с радаром, который находит цели на расстоянии до 1000 метров.

Перехватчики запускают из модульного контейнера SECTR-IK-02 с максимальной вместимостью до ста беспилотников. Миниатюрный дрон-ПВО развивает скорость до 135 километров в час, а длительность полета составляет около пяти минут. Производитель заявляет, что вероятность успешного перехвата цели составляет 95 процентов. SECTR предназначен для борьбы с ударными и разведывательными квадрокоптерами весом до килограмма.

В марте стало известно, что объемы серийного производства российских дронов-перехватчиков «Елка» наращивают. Аппарат с автоматическим наведением на основе ИИ работает по принципу «выстрелил и забыл».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
