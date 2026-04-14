В США признали неспособность противодействовать российским беспилотникам

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Аналитик Массикот: Запад не в состоянии противодействовать российским БПЛА

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности стали проблемой для НАТО. Об этом сообщила американский военный аналитик Дара Массикот в интервью Spiegel.

Она отметила, что Россия добивается значительных успехов в логистике и качестве техники, постоянно разрабатывая более быстрые и дальнобойные версии беспилотников, которым западные страны не могут противодействовать.

«В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны. В настоящее время нет программы противодействия их беспилотникам», — признала Массикот.

Ранее сообщалось, что российская компания «Эквижн» при помощи искусственного интеллекта (ИИ) создала прототип сверхдешевого тяжелого беспилотника. Октокоптер взлетной массой 740 килограммов рассчитан на транспортировку грузов массой до 150 килограммов.

