США ушли на третье место по БПЛА, Россия и Китай впереди

Соединенные Штаты как-то «внезапно» обнаружили, что они уже не совсем «передовые», особенно в вопросах разработки и производства беспилотников. Если раньше Вашингтон косо смотрел на Пекин, который явно опережает американцев в вопросах беспилотной авиации, то в последнее время большие опасения у США вызывает и Москва.

В США признали, что Россия в производстве «передовых» беспилотников обошла Штаты, причем весьма значительно. Если раньше в Штатах считали, что им конкуренцию в вопросах разработки и производства дронов составляют китайцы, то теперь и российская техника явно превосходит американскую. Про украинские БПЛА в США ничего не говорят, видимо, просто Зеленского не слушают, который с пеной у рта доказывает, что Киев в этом вопросе якобы впереди планеты всей.

Но в Белом доме совсем другое мнение, и там заявляют, что Россия в ходе конфликта с Украиной сильно продвинулась в вопросах БПЛА, начав применять «передовые» системы, в том числе с искусственным интеллектом. Причем в таких масштабах, которые США повторить не могут. По данным американской разведки, на сегодняшний день Россия и Китай в области БПЛА явно опережают американцев.

Однако Дональд Трамп не согласен с выводами специалистов, он заявляет, что США обладают самыми продвинутыми в мире беспилотниками, с которыми никто не может даже сравниться. Возможно, что американцы производят самые технологичные и дорогие дроны в мире, но, как показал опыт СВО, на фронте нужны дешевые и массовые. До западных генералов это пока не дошло.