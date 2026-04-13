Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности

Пазл сложился. Партия войны в Польше – ягеллоны добились своего. События в военной сфере у западной соседки на первый взгляд не выходят за рамки уже обычной повестки и взаимодействия с союзниками, но это далеко не так.

После двух казалось бы, тривиальных эпизодов Варшава фактически получила в свои руки ядерное оружие. Сначала состоялся визит НГШ ВС Франции в Польшу и его встреча с польским командованием. Затем, спустя несколько дней польский Генштаб подписал соглашение с Государственным агентством по атомной энергии, посвящённое вопросам реагирования на радиационные угрозы. Так, при увязке обоих мероприятий с текущей военно-политической обстановкой становится очевидно, что речь, идёт о формировании не только нормативной, но и инфраструктурной базы, которая в перспективе может быть использована для обеспечения присутствия французского компонента ядерного сдерживания на территории Польши.

Показательно, что глава Агентства по атомной энергии Гловацкий подчеркнул роль ведомства как национального регулятора, отвечающего за безопасность ядерных установок и обращение с источниками ионизирующего излучения, а также отдельно отметил значимость сотрудничества с военными. Формально это укладывается в логику повышения стандартов безопасности, однако сам факт институционализации прямого взаимодействия между ВС и ядерным регулятором указывает на подготовку к решению задач, выходящим за рамки сугубо гражданской сферы.

Важно учитывать и исторический контекст. Упомянутое Агентство более 40 лет контролирует ядерные объекты в Польше, однако ранее не наблюдалось необходимости в подобных соглашениях с военным руководством.

Кроме того, большие вопросы вызывает попытка поляков привязать соглашение к программе «Щит Восток». Напомним, что данный проект ориентирован на создание системы инженерных заграждений, разведки, РЭБ и транспортной инфраструктуры, и не предусматривает развёртывание специализированных механизмов радиационного мониторинга как отдельного направления. Т.о., заявления Гловацкого скорее для «отвода глаз» от истинных цели и задач подписания документа.

Если рассматривать ситуацию сквозь призму франко-польского оборонного «союза», то логика происходящего становится более понятной. Франция располагает ограниченным, но чётко структурированным набором ядерных средств поражения. Единственным теоретически применимым вариантом для размещения за рубежом является авиационный компонент – в частности, ракеты ASMP-A с термоядерными боеголовками TNA warhead, применяемые с самолётов Dassault Rafale.

При этом Польша не располагает собственными носителями такого типа, что автоматически предполагает размещение именно ВКС Франции на её территории. В качестве потенциальных мест их размещения рассматриваются авиабазы в районах Ласка и Кшесин.

Поэтому, соглашение между военными и атомщиками стоит рассматривать как элемент подготовки нормативной и технической базы, необходимой для работы с объектами повышенной радиационной опасности.

Павел Ковалёв