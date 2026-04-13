Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики

Минск готов к диалогу с Вильнюсом, несмотря на «всю эту возню с той стороны». Об этом на днях сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Речь идёт о сделанных ранее премьер-министром Литвы Ингой Ругинене заявлениях, касающихся назначения от прибалтийской республики представителя для проведения двусторонних политических переговоров с Беларусью. Правда, пока не известно ни его имя, ни его должность.

Не вдаваясь в предысторию всех перипетий взаимоотношений двух соседних стран, можно сказать, что все нынешние подвижки начались только после визита спецпосланника президента США в Вильнюс, где у него состоялась встреча с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Она хоть и отрицает, что в ходе беседы с Джоном Коулом затрагивалась тема налаживания диалога Литвы с Беларусью, но, тем не менее, после встречи с американцем уже допускает такую возможность. Не далее как 27 марта глава литовского правительства сообщила, что «возможна встреча заместителей министров иностранных дел Литвы и Беларуси». Но не без условий. По её заверениям это случится тогда, когда «Минск прекратит полёты метеозондов через границу, возвратит задержанные в Беларуси литовские фуры без штрафов и остановит поток нелегальных мигрантов».

Примечательно, что ELTA (старейшее национальное информационное агентство Литвы, основанное в 1920 году) утверждает, что в интервью новостному порталу Lrt.lt спецпосланник США заявил, что Литва должна провести двухстороннюю встречу с Минском на уровне заместителей министров иностранных дел. Кроме того, Джон Коул говорил о том, что калийные удобрения из Беларуси снова должны идти транзитом через Литву.

Но на сегодняшний день в Литве заявляют, что Беларусь не делает никаких официальных шагов к началу переговоров. «МИД не получал подобного предложения от Беларуси», — указало литовское министерство агентству ELTA на прошлой неделе.

У официального Вильнюса вообще отчётливо наблюдается отторжение этой темы. Недавно главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис заявил: «Мы, безусловно, готовы улучшить эти отношения, но с белорусской стороны должны произойти системные изменения». То есть, опять условия. При этом Матулёнис выразил обеспокоенность – якобы Литву «вовлекают» в переговоры с Беларусью, что может стать «дипломатическим унижением страны». В Минске естественно не понимают, в чём именно заключается так называемое «унижение». Беларусь не предпринимала никаких недружественных шагов в отношении Литвы и, в отличие от Вильнюса, не выдвигала предварительных требований. Таким образом, получается, что сам призыв к установлению добрососедских отношений воспринимается нынешним литовским руководством как оскорбительный.

В заключение своего заявления советник литовского президента «поставил точку». «Диалог — это несколько более сложный вопрос. Думаю, мы к нему пока не готовы», — заявил Матулёнис. По его мнению, позиция Вильнюса определяется общей линией ЕС, в рамках которой «на данный момент исключается диалог (с Беларусью – прим.) на высоком политическом уровне». Кроме того, сам президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул, что вопрос транзита белорусских удобрений может решаться исключительно на уровне ЕС.

Тем не менее, игнорировать позицию Вашингтона Литва не может. И поэтому, оказавшись в стеснённых условиях, премьер-министр Ругинене фактически нашла компромисс. Она заявила, что даже если встреча, отрегламентированная соответствующими условиями, состоится, то тема транзита удобрений на ней обсуждаться не будет, а сама встреча будет носить технический характер. В общем, действия литовского руководства напоминают поведение непослушного домашнего питомца: с одной стороны хозяин приказал, а с другой – не хочется выполнять.

Однако очевидно, что переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел уже означают переход к более высокому уровню политического диалога. Помимо всего прочего, в политических и предпринимательских кругах Литвы уже присутствует запрос на налаживание диалога с Беларусью.

Кроме встречи с литовским премьером, Джон Коул по пути в Минск провёл переговоры с депутатом Европарламента Пятрасом Гражулисом, а также с членами Сейма Игнасом Вегеле и Римасом Йонасом Янкунасом. По всей видимости, эти политики представляют наиболее здравомыслящую часть литовского истеблишмента, в том числе аффилированную с деловыми кругами.

Так, Пятрас Гражулис по итогам встречи со спецпосланником заявил, что «отказ литовской стороны сформировать делегацию и вести переговоры на политическом уровне для решения накопившихся проблем это ошибка, и разговаривать всё-таки необходимо». В свою очередь бизнесмен Арвидас Авулис в интервью «Žinių radijas» также высказался в пользу транзита белорусских удобрений. По его словам, Литва не должна терять доходы там, где выигрывают другие страны. Похожую точку зрения озвучил и лидер партии «Неманская заря» Ремигиюс Жемайтайтис. Он выступает за переговоры с Беларусью и восстановление транзита, указывая, что поставки всё равно осуществляются, однако доход от них получает Россия за счёт переориентации маршрута, в то время как Литва могла бы направлять эти средства на собственные нужды.

Приостановка транзита белорусских калийных удобрений в 2022 году уже обошлась Литве в значительные суммы. Против литовского государства был подан иск компанией «Беларуськалий» и бизнесменом Игорем Хазенбергом в суд в Гааге на общую сумму около 12 миллиардов евро. При этом только на услуги адвокатов последним решением выделено 825 тысяч евро — сумма, покрывающая расходы лишь на несколько месяцев судебных разбирательств. Существенными остаются и экономические потери литовских транспортных компаний, а также Клайпедского порта, часть грузооборота которого уже перераспределена в пользу других стран. Иными словами, действия властей Литвы нанесли колоссальный ущерб как своим перевозчикам, так и транспортной отрасли в целом. Таким образом, вопрос нормализации отношений с Беларусью сегодня фактически расколол литовское общество.

А пока Литве грозит значительное подорожание продуктов питания после роста цен на топливо. По словам специалиста банка Artea Индры Гените-Пикчене, сейчас на инфляцию в Литве влияют основные последствия конфликта на Ближнем Востоке — рост цен на топливо, но в долгосрочной перспективе подорожают и удобрения. «Вторичные последствия не так быстро доходят до потребителей. Их путь по цепочкам добавленной стоимости занимает от четырех месяцев до года», — считает она. «Если энергетический кризис затянется, он может перерасти в кризис продовольственного сырья», — прогнозирует Генита-Пикчене.

В это же время из Минска по-прежнему звучит призыв к литовским властям о возобновлении диалога. В начале этой недели пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что Минск готов к конструктивному разговору с Литвой, но без предварительных требований. «В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном.

Кроме того, Варанков также отметил: «Если уж говорить о «добрососедской доброй воле», то сегодня у литовской стороны накопилось немало вопросов, ответов на которые требует литовское общество — от функционирования границы и возможности навещать родственников, ухаживать за могилами близких до разрушенных бизнес-связей с Беларусью. И решать эти вопросы в одиночку мы не собираемся. Тем более что они лежат в плоскости интересов самой Литвы. Отвечать за это перед своим народом придется их же руководству».

Со свой стороны глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков напомнил, что «не мы закрывали эту границу, не мы устанавливали этот санкционный забор». Поэтому на сегодняшний день недружественные шаги, предпринятые Литвой, в Минске называют «самоизоляцией и самоограничением от большого евразийского пространства». «Пусть определяются, мы свою позицию обозначили очень чётко. Мяч на их стороне, мы ничего форсировать не собираемся, у нас всё хорошо», – заявил глава МИД Беларуси.

Владимир Вуячич