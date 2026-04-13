Деловая газета "Взгляд"

На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия

USS Carl M. Levin
На USS Carl M. Levin заметили пусковую установку для неизвестного оружия.
Источник изображения: @ United States Marine Corps

На американском эсминце USS Carl M. Levin обнаружили новую многоячеечную пусковую установку, назначение которой пока остается загадкой для военных экспертов.

Необычное оборудование на борту корабля класса Arleigh Burke было замечено на фотографии, опубликованной Корпусом морской пехоты США, передает The War Zone.

Снимок сделали 29 марта в Перл-Харборе, где базируется этот эсминец. Первым на деталь обратил внимание японский блог OSINFO.

Установка расположена на корме надстройки, между торпедными аппаратами и системой вертикального пуска Mk 41. Внешне она напоминает многоячеечную систему на круглой опоре, которая, вероятно, может подниматься для стрельбы. Эксперты предполагают, что устройство может предназначаться для запуска перехватчиков дронов.

Одним из возможных вариантов является система White Spike от компании Zone 5 Technologies, которая сейчас проходит испытания в рамках проекта Counter-NEXT. Ранее ВМС США заявляли о планах оснастить эсминцы системами противодействия беспилотникам, учитывая растущую угрозу атак на море, особенно после недавних инцидентов в Красном море.

Помимо перехватчиков дронов, новая установка может использоваться для запуска ложных целей или барражирующих боеприпасов. ВМС США активно экспериментируют с подобными технологиями для защиты своих кораблей от противокорабельных ракет и других угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin испытала замаскированную под грузовой контейнер пусковую установку для ракет Hellfire. Кроме того, американские военные запустили ударный беспилотник LUCAS с палубы корабля в Персидском заливе.

Алексей Дегтярёв

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
Arleigh Burke
Mark 41
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
