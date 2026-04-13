Войти
Газета.ru

Китайцы в 300 раз повысили цены на оптоволокно для украинских дронов

Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

Боец ВСУ Мори предсказал нехватку FPV-дронов из-за подорожания оптоволокна

Вооруженные силы Украины могут остаться без FPV-дронов в связи со взрывным ростом цен на оптоволокно. Об этом заявил боец из 115-й бригады ВСУ с позывным «Мори», сообщает украинское издание «Политика страны».

По его словам, поставляющие оптоволокно китайские компании взвинтили цены на эту продукцию в 300 раз — до $34 за километр.

«Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 км просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», — пояснил украинский боец.

Он допустил, что при очередном подорожании оптоволокна FPV-дроны станут недоступными для ВСУ по финансовым причинам. По словам «Мори», нет никаких гарантий, что экспортеры не станут взвинчивать цены на свои поставки, поскольку им «ничего не мешает так сделать».

«Может настать такой период, что оптоволокна может и не быть», — подытожил украинский военный.

FPV-дрон (от англ. First Person View — «вид от первого лица») — это беспилотный летательный аппарат, который передаёт изображение с камеры на очки пилота в режиме реального времени. FPV-дроны устойчивы к радиоэлектронному подавлению, так как используют нестандартные частоты и аналоговый видеосигнал, который сложнее заглушить. Недостатками являются сложность управления, отсутствие функций автопилота и высокое энергопотребление, приводящее к быстрому расходу заряда аккумулятора. Известно об использовании ВСУ таких дронов с дальностью полета до 40 км.

Ранее в России создали FPV-дрон для уничтожения беспилотников и боевых вертолетов.

Татьяна Охотникова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
