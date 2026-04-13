Королевский бальзам не залечит израненных англо-американских отношений (Financial Times, Великобритания)

FT: у США и Британии больше нет "особых отношений"

Виндзоре в ужасе от перспективы попивать игристое в Белом доме, пока по телевизору передают кадры "уничтожения иранской цивилизации", пишет Financial Times. А ведь это — только одна из деталей, которые омрачают визит Карла III в Вашингтон.

Филип Стивенс (Philip Stephens)

Слишком многое омрачает предстоящий визит короля ко двору Дональда Трампа.

Все королевское семейство крепко держит кулачки. Всего несколько дней назад казалось, что государственный визит короля Карла III в Вашингтон может сорваться, поскольку Дональд Трамп пообещал вбомбить Иран "в каменный век". И риск, что шаткое перемирие нарушится, сохраняется. Поездка предвещает массу подводных камней — достаточно вспомнить одну только гневную президентскую тираду в адрес правительства Кира Стармера. Но даже временное прекращение огня поселило в Букингемском дворце надежду, что королевской чете не придется поднимать бокалы на банкете в Белом доме, пока Трамп бомбит иранские электростанции и мосты.

Ничего из этого даже не планировалось, когда эта поездка — в ответ на государственный визит Трампа в Великобританию минувшей осенью — была внесена в королевский ежедневник. Казалось, Стармер даже идет в фаворитах среди европейских лидеров — насколько это вообще можно сказать при столь капризном президенте, как Трамп. Приняв президента США в Виндзорском замке, король и королева сыграли немаловажную роль в улучшении отношений между странами. А визит короля в Вашингтон укрепил бы отношения еще больше.

С самого начала второго президентского срока Трампа члены британской королевской семьи сражаются на передовой в операции по его сдерживанию, как выражаются в Уайтхолле. Более острые на язык наблюдатели считают более уместной характеристикой "умиротворение". Как бы то ни было, замысел заключался в том, чтобы по возможности сохранить заветные "особые отношения" и гарантировать, что Америка не увильнет от обязательств перед альянсом НАТО, несмотря на стремление Трампа заменить глобальный порядок правом сильного.

Стратегия была не совсем уж циничной. В конце концов, Трамп пригрозил "сделкой" с Владимиром Путиным, которая принесла бы российскому президенту победу в жестоком конфликте на Украине. Если потакание президентскому самолюбию спасет Киев, обеспечит безопасность Европы и удержит США в рамках НАТО, то игра стоила свеч, несмотря на весь конфуз.

Поэтому уже через месяц после инаугурации Трампа Стармер прибыл в Вашингтон с королевским приглашением и вручил его лично перед камерами в Овальном кабинете. Представители администрации проинформировали Стармера, что большинство американских президентов буквально влюблены в королевскую семью, а Трамп — так и вовсе без ума. На первом сроке он уже имел удовольствие попасть под чары покойной королевы Елизаветы.

Добавьте к этому мать-шотландку, гольф-клуб в Абердине, тягу к зрелищности и всему, что блестит — и ахиллесова пята президента налицо. Пускай последние месяцы некогда теплые отношения со Стармером покрылись льдом, монархия — дело другое.

По происхождению, темпераменту и интересам сложно себе представить людей, более далеких друг от друга, чем король и президент. Король заботится об окружающей среде, ратует за биоразнообразие и идет в авангарде борьбы с глобальным потеплением. Среди его любимых книг — скорбный плач Уильяма Блэкера об исчезающем укладе румынских Карпат и саксонских деревень (речь про книгу Along the Enchanted Way: A Story of Love and Life in Romania — прим. ИноСМИ).

Трамп не читает книг вовсе, предпочитает гамбургеры овощам и хочет, чтобы Америка сжигала столько ископаемого топлива, сколько сможет выкачать.

Так что мы можем быть уверены, что король и королева никакого удовольствия от трехдневного визита не получат. Но Виндзорам не впервой скрежетать зубами. Премьер-министр обязан не позорить монархию, а взамен правительство устанавливает условия для дипломатических отношений семьи. Румынский вождь Николае Чаушеску и угандийский людоед Иди Амин пополнили целую галерею тиранов, которых покойная королева принимала у себя в Букингемском дворце. Более того, в 1957 году ее визит в Белый дом залечил раны, нанесенные годом ранее, когда Великобритания и Франция попытались захватить Суэцкий канал.

Трамп считает, что, увильнув от американо-израильской войны с Ираном, Стармер выказал себя слабым и неверным союзником: "Он не Уинстон Черчилль", — презрительно бросил он. Зато король — "замечательный человек и большой храбрец". Таким образом, придворные ожидают и надеются, что во время государственного визита Трамп будет паинькой.

Если в Букингемском дворце и опасаются неловкостей, то из-за повышенного интереса средств массовой информации к отношениям между братом короля Эндрю и покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Заявив о столь скромных целях королевского визита — лишь бы, не дай бог, ничего не испортить, — Великобритания невольно признала, насколько Трамп обесценил "особые отношения" между Черчиллем и Рузвельтом во время Второй мировой войны. Разумеется, напыщенная риторика об уникальных кровных узах и едином предназначении всегда была несколько преувеличена. А британцы, прямо скажем, переоценили "особость" этих отношений.

Но близость между Лондоном и Вашингтоном основана на давних и глубоких связях между разведками и военными и отражает общий взгляд на то, как должны быть устроены международные отношения, а также на стержневую роль демократии и верховенства закона в безопасности Запада.

В прошлом году какое-то время казалось, что Трампа можно если не приручить, то хотя бы обуздать. Его дальнейшие шаги — угроза захватить Гренландию, военная интервенция в Венесуэлу и война с Ираном — развеяли эту иллюзию. Трамп с презрением отверг ценности, которыми дорожат Великобритания и ее монарх. И даже самая щедрая порция королевского бальзама этой раны не залечит.