Что значит американская лунная миссия для России.

В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное?

Последним пилотируемым полетом на Луну стал американский "Аполлон-17" в декабре уже далекого 1972 года. С тех пор человечество не выбиралось за пределы низкой околоземной орбиты. Случилось это только сейчас, в 2026-м. Что же мешало американцам полететь к Луне раньше?

Стоит сказать, что полеты программы "Аполлон" дались американцам очень недешево: 25,4 млрд долларов в ценах того времени, или с учетом инфляции, в пересчете на современные деньги, общая стоимость проекта оценивается выше 250 млрд долларов. Как ни крути, а это десять современных годовых бюджетов НАСА. Поэтому почти сразу наступила стадия "охлаждения" – бюджеты съежились, а общий научный консенсус заключался в том, что "Луна, это, конечно, прекрасно, но делать там особо нечего".

Ситуация изменилась в нулевые. Стало понятно, что на южном полюсе Луны есть залежи льда, а значит, потенциальные запасы кислорода и водорода (окислитель и горючее). Кроме того, предыдущие успехи США успели подзабыться, а внезапно почувствовавший силу Китай начал с огромной скоростью показывать успехи в освоении космического пространства. Настала пора Америке спасать свою космическую репутацию.

США предполагали поразить мир программой Constellation ("Созвездие"), начатой в 2004 году. Кстати, тогда же и была начата разработка космического корабля Orion ("Орион"). В рамках этой программы предполагались пилотируемые экспедиции к астероидам и даже полет на Марс. Однако с приходом к власти Барака Обамы все далеко идущие планы были свернуты. Уцелел только "Орион".

Затем по еще одной программе стартовало создание ракеты-носителя SLS, проектируемой по принципу "быстрее и дешевле". Наработки от программы Constellation, двигатели от программы Space Shuttle, частью летавшие, частью с хранения, боковые ускорители вообще используют части гильз, использовавшиеся многократно. Увы, несмотря на это, быстро и дешево не получилось. В итоге SLS – самая дорогостоящая ракета в мире: один запуск 4 млрд долларов, что сильно больше годового бюджета всей российской космонавтики.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал "Директиву № 1 о космической политике", предусматривавшую новую высадку человека на Луну. Еще через пару лет она получила название "Артемида". Изначально предполагалось, что полет Artemis II с пилотируемым облетом Луны состоится в 2019 году, однако сроки постепенно менялись и в итоге доползли до 2026 года.

А зачем вообще нужен такой полет? Это не высадка на Луне, не какая-то совсем новая страница в ее исследовании. В чем вообще польза облететь и вернуться? Причина проста,

Artemis II – это промежуточная ступенька, часть подготовки в большой программе пилотируемой высадки на поверхность Луны.

Даже если вы когда-то жали штангу весом в 200 килограммов, спустя десятилетия возвращаться к этому достижению нужно постепенно. Собственно, это и демонстрирует НАСА – сначала беспилотный полет Artemis I в 2022 году, затем Artemis II сейчас и за ними последуют третья и четвертая миссия, в ходе которой должна быть осуществлена высадка.

В данной экспедиции перед НАСА стояло множество заданий. И да, среди них нет каких-то выглядящих очень значимыми, особенно если сравнивать с миссиями "Аполлона". Но ведь и перед шестью экспедициями "Аполлона" тоже были облеты. Без этого просто нельзя. Требовалось проверить в работе связку ракеты и корабля, испытать скафандры и оптическую связь, потренироваться стыковать корабль. Большей частью все эти задачи и выполнялись в рамках полета.

К примеру, выявлена повышенная утечка гелия через клапаны корабля. Гелий, использующийся для наддува в двигательной системе "Ориона", важная часть конструкции, без него работа просто невозможна. Такая утечка стала самой серьезной проблемой во время испытательного полета, которую будут решать к Artemis IV.

Если бы НАСА сразу попыталось лететь на Луну, пропустив промежуточный полет, это могло бы привести к аварии.

И тем не менее, Artemis II проведена успешно. Миссия стартовала 2 апреля 2026 года. За десять с лишним суток экипаж, состоящий из американцев Рида Уайсмена, Виктора Гловера, Кристины Кук и канадца Джереми Хансена, пролетел 1 126 922 км и достиг максимальной скорости 39 692 километра в час.

6 апреля астронавты оказались на рекордном расстоянии от Земли (406 778 км), превзойдя достижение экипажа "Аполлона-13" 1970 года (400 171 км). Минимальное расстояние до Луны составило всего 6,5 тыс. км. 11 апреля корабль "Орион" благополучно приводнился в водах Тихого океана близ побережья Сан-Диего, успешно завершив десятидневную экспедицию.

Теперь дело за подготовкой миссии Artemis III, после которой должна последовать посадочная Artemis IV. НАСА предполагает, что это случится в 2028 году, но это слишком оптимистичное предположение. С учетом того, насколько сложно шла подготовка у более простых экспедиций и неготовность посадочного лунного модуля, наверняка сдвинут этот полет еще на несколько лет.

Может ли сделать что-либо подобное и наша страна? Наверное, это самый главный вопрос. И как ни странно, на него есть четкий ответ – технически может. Даже при помощи кораблей "Союз" российские космонавты могли бы совершить подобный полет, и обошлось бы это явно дешевле 4 млрд долларов. Вопрос, скорее, в том, стоит ли это делать, не имея большой и цельной, полностью профинансированной программы.

Просто доказать, что можем? Есть ли в этом смысл? Куда важнее продолжать и не бросать те проекты, что уже идут. То же НАСА шло к этому полету семь долгих лет, с учетом очень серьезного финансирования, не доступного пока у нас. Пока лучше посмотреть на все сложности, с которыми сталкиваются американцы, чтобы извлечь максимум полезного опыта и не повторять американских ошибок в будущем. А оно обязательно наступит. Мы еще будем звонить и писать друг другу: "Ты видел, видел – наши на Луне!"

Михаил Котов