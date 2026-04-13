Российские детекторы «Тень» способны засечь оснащенные ИИ дроны ВСУ «Марсианин»

Российские детекторы дронов «Тень» способны обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Марсианин» с искусственным интеллектом, который стали использовать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 12 апреля сообщили в компании-разработчике.

В пресс-службе рассказали, что дрон «Марсианин» оснащен цифровым Wi-Fi и передатчиком с MIMO 2х2, работающем в нестандартных диапазонах от 2 тыс. до 2 300 ГГц или от 3 300 до 3 800 ГГц. Однако создатели российского детектора предусмотрели в нем технологию выявления БПЛА, летающих на цифровых каналах Wi-Fi.

«Все эти данные говорят о том, что российский детектор дронов «Тень-V4» технологически готов к детекции данного типа БПЛА, о чем свидетельствуют практические данные с фронта, которые это подтверждают», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом сам беспилотник «Марсианин» не является украинской разработкой, его производством, предположительно, занимаются США или одна из стран Евросоюза (ЕС), уточнили эксперты.

Агентство Reuters 7 апреля сообщило, что ВСУ столкнулись с дефицитом мини-двигателей для ударных беспилотников из-за нехватки мощностей для их производства в Европе и на территории страны. Неназванный источник в украинской оборонной промышленности заявил, что нехватка мини-двигателей стала «большой проблемой» для всей ракетной программы Украины и ограничивает объемы производства в критически важный момент.