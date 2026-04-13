Американская разведка пытается приписать Китаю поставки ПЗРК в Иран

Китай готовится к поставкам Ирану вооружений, включая системы ПВО, Трамп топает ногами, угрожая Пекину последствиями. Об этом сообщают западные медиа.

Накануне некоторые американские издания сообщили о том, что Китай якобы намерен поставить Ирану современные системы противовоздушной обороны. Такие данные предоставила американская разведка. Трамп уже отреагировал, пригрозив Пекину «большими проблемами».

Что ж, если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, понятно?

Согласно публикациям, Китай в ближайшие недели должен осуществить некие поставки вооружений Ирану. Связаны они должны быть с противовоздушными средствами, вероятней всего, с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). США это очень волнует, всё дело в том, что американцы уже несколько десятилетий пытаются бороться с распространением ПЗРК, при этом поставляя собственные комплексы лояльным режимам.

Пекин опровергает данную информацию, посольство КНР в Вашингтоне официально заявило, что Китай не поставляет оружия «ни одной стороне конфликта».

Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; данная информация не соответствует действительности.