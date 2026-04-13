"Новые угрозы". Как за время СВО изменилась противовоздушная оборона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня профессиональный праздник отмечают войска противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Большинство сейчас — на боевых постах. В условиях массированных налетов дронов и ракет ВСУ расчеты ПВО — первый и последний рубеж обороны страны. И за четыре года СВО эти войска серьезно изменились. Как именно — в материале РИА Новости.

Дальнобойные комплексы

Дальнобойные комплексы С-300ПМ1/ПМ2, более современные С-400, а также ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1" защищают важные военные и гражданские объекты от воздушного нападения, уничтожая крупные цели — самолеты, вертолеты, баллистические ракеты. Именно на счету расчетов этих комплексов подавляющее большинство сбитых украинских "лiтаков".

Расчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вот лишь несколько боевых эпизодов. В марте 2022-го ЗРК С-400 сбил истребитель Су-27 над Киевом на дальности порядка 150 километров. В октябре того же года С-300 поразила Су-27 и Су-24 над Полтавской областью на расстоянии около 220 километров. Осенью 2023-го всего за пять дней были уничтожены сразу 24 самолета ВСУ. Такого результата удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию комплекса С-400 "Триумф" с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Успешно сбивают и натовские машины. В январе 2026-го СМИ со ссылкой на командира дивизиона с позывным Север сообщали об уничтожении истребителя F-16 расчетом С-300. Хватило двух ракет. Дальнобойные зенитные ракетные системы эффективны и против западного высокоточного оружия — перехватили большую часть американских баллистических ракет ATACMS, которые противник применял для ударов по тыловым объектам в зоне СВО, а также в Крыму.

Новая тактика

С середины 2023-го обе стороны конфликта массово используют БПЛА. Это потребовало перераспределения приоритетов и усиления войсковой ПВО на уровне батальон — бригада. Доминирующие цели теперь — беспилотники и высокоточные ракеты, а не самолеты и вертолеты, как было раньше.

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Насыщенность армейской противовоздушной обороны малой и средней дальности вблизи линии боевого соприкосновения и в полосе тактической глубины — ключевой фактор. Классическая схема: прикрытие войск в обороне, на марше и в наступлении с жестко закрепленными зонами ответственности. Новая — инициативная эшелонированная система ПВО.

Расчеты ЗРК применяют "засадную" тактику, включая РЛС на короткое время и быстро меняя позиции после поражения цели — чтобы не "срисовала" радиоэлектронная разведка противника. Жизненно важно взаимодействие с РЭБ и средствами ПВО соседних подразделений — это формирует непрерывное поле перехвата БПЛА различного класса. Также необходимы сочетание радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, использование пассивных средств разведки для выявления БПЛА и источников их управления.

На уровне объектовой ПВО крупных центров и стратегических объектов тактику адаптировали под противодействие пакетам высокоточного оружия: планирующим авиабомбам, ракетам большой дальности, модифицированным реактивным снарядам и дальнобойным БПЛА. Принципиальным стало динамическое перераспределение каналов сопровождения и огня между комплексами С-400, С-300, "Бук", "Тор" и "Панцирь" в едином контуре управления.

МОГи и "Елки"

В условиях постоянной ожесточенной борьбы за "малый воздух" в войсках сформировали новые узкоспециализированные подразделения. Резко повысилось значение рассредоточенных мобильных огневых групп (МОГ) на пикапах и легкой бронетехнике с ПЗРК, спаренными зенитными установками ЗУ‑23‑2, крупнокалиберными пулеметами и РЭБ, действующих по принципу засад и быстрого маневра. Они работают в тесной связке с ПВН — пунктами воздушного наблюдения. Группы военнослужащих визуально, а также на слух засекают БПЛА противника и сообщают об этом МОГ, чтобы дрон уничтожили на подлете.

Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Тяжелые гексакоптеры типа "Бабы-яги" и ударных БПЛА самолетного типа сбивают операторы FPV-дронов — тараном. Такая истребительная "сверхмалая авиация" весьма эффективна. В частности, центр беспилотных систем "Рубикон" поразил так уже тысячи дронов ВСУ. В перспективе — создание истребителей, способных уничтожать воздушные цели с минимальным участием человека.

Например, новейший российский аппарат "Елка". Компактная пусковая установка с дроном-перехватчиком работает по принципу "запустил и забыл": оператор лишь наводит устройство на цель, после чего искусственный интеллект самостоятельно ее захватывает, сопровождает и рассчитывает курс для тарана. Взрывчатка тут не нужна, значит, эту систему можно применять вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры без риска поражения людей осколками. В настоящий момент "Елка" проходит опытную эксплуатацию в войсках.

Впрочем, панацеи от дронов пока нет. Тот, кто первым решит эту проблему и завоюет "малый воздух", получит решающее преимущество на поле боя.