Асимметричная диспозиция

Танкеры плывут по Персидскому заливу, недалеко от Ормузского пролива, март 2026 года.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о том, за счет чего Иран контролирует Ормузский пролив и почему США ничего не могут с этим сделать

Во время конфликта с США и Израилем Иран смог взять под контроль стратегический Ормузский пролив. Остановив там гражданское судоходство, он вызвал рост цен на нефть, газ, ряд других товаров, что оказывает серьезное внутриполитическое давление на власти США и других стран.

Причем морских сражений мы не увидели — ведь Иран потерял свой флот. А пролив он контролирует угрозами массового применения других видов оружия: как традиционных — противокорабельных ракет и морских мин, так и новых систем — БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК).

Для американцев всё начиналось неплохо. Основная группировка их ВМС была построена вокруг двух авианосных ударных групп (АУГ). Одна во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн» развернута в Аравийском море, другая — с «Джеральдом Фордом» в Средиземном.

На борту каждого из них — порядка 90 самолетов и вертолетов, основную часть авиагруппы составляют истребители F-18 различных модификаций. В состав АУГ входит также три-четыре эсминца типа «Арли Берк», еще несколько кораблей действует отдельно. Всего американцы развернули полтора десятка эсминцев и как минимум две подводные лодки — «Джорджия» и «Огайо».

Одной из целей операции было уничтожение военно-морских сил Ирана. В ВМС республики и КСИР входили фрегаты, ракетные корветы и катера, подводные лодки, включая сверхмалые, плавучие базы-носители беспилотников, катеров и ракет. И этот флот имел далеко не нулевую боевую мощь.

Иранцы знали о планах уничтожить их ВМС. Однако не предприняли даже попытки рассредоточить или замаскировать свои корабли, суда и катера. Неудивительно, что очень скоро силы ВМС Ирана как в Персидском заливе, так и в Аравийском море были уничтожены или повреждены и больше никакой угрозы не представляли.

Израиль на этом не остановился и 18 марта нанес удар по военным кораблям Ирана в Каспийском море.

США охотились и за иранскими кораблями, находящимися далеко от своих берегов. Фрегат «Дена» находился на учениях Milan в Индии. 4 марта недалеко от Шри-Ланки его потопила торпеда, выпущенная американской подводной лодкой «Шарлотт».

Но, видимо, Иран был готов к такому развитию событий. Местные телеканалы регулярно показывали подземные крепости, набитые скоростными боевыми катерами, разнообразными безэкипажными средствами, противокорабельными ракетами, дронами и минами. Похоже, главная ставка была сделана на то, чтобы этими силами вести ассиметричные боевые действия на море.

В результате Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и принялся периодически наносить удары по танкерам, контейнеровозам и другим судам в Персидском заливе. Так стало понятно, что боеспособные БЭКи у него и вправду есть.

Всего с 28 февраля было поражено 28 судов. Судоходство встало. США и их союзники оказались в тупике, и пока не смогли ответить на вопрос, что делать дальше.

Вводить систему конвоев для сопровождения судов? Но для охраны придется использовать дорогостоящие ($2,5 млрд за штуку) эсминцы «Арли Берк», а других кораблей у ВМС США просто нет.

В случае же массированного использования всего иранского комплекса вооружения есть немалый риск получить в бок ракету или БЭК. Прецеденты уже были. 12 октября 2001 года в борт эсминца «Коул» у берегов Йемена влетел катер со смертниками и 300 кг взрывчатки. Корабль в итоге спасли, но его пришлось везти на ремонт в Америку на борту специального транспортного судна.

Трамп попробовал собрать коалицию из разных стран, но эта затея провалилась. Европейские государства НАТО отказались первыми (на самом деле им нечего отправлять, даже «владычица морей» Англия уже давно не та). Азиатским странам, как выяснилось, это тоже не сильно надо.

Пока просматривается один сценарий, который поможет решить проблему разблокировки Ормузского пролива, — это десантная операция в районе города Бендер-Аббас для контроля проливной зоны.

С этим может быть связано развертывание экспедиционных отрядов морской пехоты США. Авиадесантная группа во главе с универсальным десантным кораблем (УДК) «Триполи» прибыла в район боевых действий 27 марта.

В начале апреля стартовало развертывание в водах Индийского океана еще одной группы во главе с УДК «Боксер». На борту этих кораблей несколько тысяч морских пехотинцев. Это элита — хорошо подготовленные и мотивированные боевые подразделения, имеющее свою победную историю.

Но полномасштабная десантная операция на берег столь грозного, вооруженного и хорошо мотивированного врага как Иран может привести к большим потерям личного состава ВМС США. Вдобавок, помощи от местного населения американцам ждать не стоит.

Тем не менее, американские морпехи способны вести сухопутные бои, включая контактные в ближней зоне, что показали боевые действия и в Ираке, и в Афганистане.

Однако в последнее время произошло изменение понимания пространства боя — появились различные виды беспилотников. И, если Иран сделал правильные выводы из опыта СВО на Украине, то американцев может ждать весьма жесткий прием.

Пока не ясно, какая цель у развертывания такого бесспорно мощного подразделения — это может быть, как демонстрация силы, так и подготовка к десантной операции на иранский берег.

Шансы на победу морпехов сейчас оценить трудно. Но в любом случае легкой прогулки у них не получится — контроль над Ормузским проливом Иран не отдаст. И решатся ли США использовать этот вариант — большой вопрос. В сухопутных боях, а они будут упорными, неизбежны большие потери, и Вашингтон всегда был к ним особо чувствителен.

Автор — военный эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора