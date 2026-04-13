Баканов рассказал, как будет использоваться ИИ в ракетно-космической сфере

Баканов: ИИ будут использовать в ракетно-космической отрасли для проектирования

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект будет применяться при проектировании и моделировании в ракетно-космической отрасли, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Самое для нас главное - это начать проектировать и моделировать ряд моментов с использованием искусственного интеллекта… Это сильно удешевляет эксплуатацию и подготовку техники к запуску", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.