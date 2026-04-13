Пакистан направил свой военный контингент в Саудовскую Аравию

Источник изображения: topwar.ru

Пакистан, который, как известно, является посредником в переговорах между США и Ираном, а также предоставивший площадку для встреч представителей Тегерана и Вашингтона, направил свой военный контингент в Саудовскую Аравию.

В рамках оборонного соглашения, заключённого ранее между Исламабадом, пакистанская военная техника прибыла на авиабазу короля Абдулазиза в регионе Эш-Шаркия в Саудовской Аравии. По данным саудовского Минобороны, в королевство прибыли истребители и самолёты обеспечения, принадлежащие ВВС Пакистана. Кроме того, по некоторым данным, в Саудовскую Аравию прибыло подразделение армии Пакистана, оснащенное системами ПВО. Западная пресса пишет, что пакистанцы вооружены китайскими HQ-19, что «позволит собирать данные об американской и израильской авиации». Этот шаг Исламабада был предпринят в рамках соглашения о совместной обороне, подписанного Саудовской Аравией и Пакистаном несколько месяцев назад.

В то же время минувшей ночью на авиабазу «Принц-Султан» в Саудовской Аравии прибыл седьмой американский самолёт-ретранслятор Bombardier E-11A BACN, позывной BLKWF01, бортовой номер 24-9049. Там уже базируются однотипные самолёты с бортовыми номерами N770AG, 21-9045, 22-9046, 22-9047, 12-9506 и 23-9048.

Между тем операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что атаки ракетами и беспилотниками снизили мощность добычи нефти в Саудовской Аравии примерно на 600 тысяч баррелей в день, одновременно с этим ключевой трубопровод королевства потерял около 700 тысяч баррелей в сутки пропускной способности. Боевые действия в регионе нанесли саудовской инфраструктуре самый значительный физический ущерб за последние годы.