Войти
Военное обозрение

Американская разведка сообщает о намерениях КНР поставить Ирану системы ПВО

233
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китай в ближайшие недели осуществит поставку комплексов противовоздушной обороны Ирану, используя для этого третьи страны, чтобы скрыть истинного отправителя. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на три осведомленных источника в разведывательных службах США.

Один из собеседников телеканала:

Китай не хочет открыто ввязываться в конфликт и защищать Иран от США и Израиля. Он прекрасно понимает, что эта война не выиграна. Вместо этого Пекин стремится остаться для Тегерана надежным партнером, особенно учитывая огромную зависимость от иранской нефти, и при этом сохранить возможность от всего отречься.

Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) QW-2 MANPADS, утверждают разведслужбы США. Один из источников заявил CNN, что данные ПЗРК представляют «асимметричную угрозу» для низколетящих самолетов и вертолетов ВВС США. При этом известно, что данные ПЗРК совершенно легально ранее закупались некоторыми странами Персидского залива, в частности, Саудовской Аравией.

Раньше китайские компании ограничивались продажей двойных технологий Ирану. Кроме того, была информация, что ИРИ получает из КНР компоненты и детали для производства ракет. Официального подтверждения этому нет, что вполне объяснимо даже не в моменты ведения войны. Подобные поставки вроде как не должны осуществляться с учетом санкций, ранее наложенных на Иран. До 2022 года Исламская Республика была мировым лидером по количеству санкций, в том числе на уровне ООН, затем ИРИ обогнала Россия.

Американский телеканал отмечает, что поставки оружия Ирану — крайне провокационный шаг, учитывая заявления Пекина о том, что он помог заключить соглашение о прекращении огня между Ираном и США. Глава Белого дома недавно упомянул, что сбитый над Ираном американский F-15, скорее всего, поразила именно такая переносная ракета. Китай решительно отверг эти обвинения.

Экс-сотрудник разведки и бывший офицер ВМС США Малкольм Нэнс:

Сбитие F-15 на большой высоте — это плохая новость, но сбитие A-10 Warthog — ещё худший знак. Это самый надежный штурмовик для атак на низкой высоте, который у нас есть. Если иранская переносная зенитно-ракетная система сбила этот самолёт, то наши обычные вертолёты и конвертопланы морской пехоты будут подвергаться чрезвычайно высокому риску, если мы попытаемся атаковать острова в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп, озвучивая детали перемирия, предупредил, что любая страна, поставляющая Ирану вооружения, будет «немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в США». Он подчеркнул, что для этой опции никаких исключений или льгот не предусмотрено.

В феврале этого года агентство «Рейтер» сообщало, что Иран договаривается с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет. Тогда источники издания отмечали, что контракт на китайские ракеты CM-302 практически согласован, оставалось определиться со сроками поставок.

QW-2 MANPADS («Цяньвэй-2») — китайский переносной зенитно-ракетный комплекс третьего поколения, являющийся копией советского ПЗРК 9К310 «Игла-1». Зона поражения по дальности достигает шести километров, по высоте — до 3,5 км. Минимальная высота зоны поражения составляет 10 метров. Система наведения: двухдиапазонная ИК ГСН, обладает высокой помехоустойчивостью по отношению к тепловым ловушкам, работает в любую погоду и в ночное время. Масса осколочно-фугасной БЧ составляет 1,42 кг. Время готовности ПЗРК к выстрелу с момента включения составляет менее пяти секунд. Предусмотрена установка на автомобиль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
A-10 Warthog
F-15
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
