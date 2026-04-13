Противник показал турели Sky Sentinel, предназначенные для борьбы с «Геранями»

Медиаресурсы противника сообщают, что украинская компания Carmine Sky разместила на территории Украины башни с установленными на них дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel, оснащенными 12,7-мм пулеметами Browning М2. Утверждается, что эти боевые модули предназначены, в первую очередь, для противодействия российским ударным беспилотникам семейства «Герань».

Боевые модули «частной ПВО» оснащены камерами с функцией машинного зрения. Как утверждается, модуль способен автоматически наводиться на цель, вращаясь на 360 градусов, а также поражать воздушные цели, перемещающиеся со скоростью до 800 км/ч. По данным компании Carmine Sky, эффективность этих комплексов якобы составляет 85%. При этом, учитывая реалии современной войны, живучесть подобных стационарных решений представляется весьма сомнительной.

Ранее сообщалось, что, по информации газеты L'AntiDiplomatico, отправленных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов ПВО попросили покинуть страны Персидского Залива, поскольку все пять объектов, которые они защищали, были уничтожены ударами иранских беспилотников. Кроме того, неудовольствие монархий Залива вызвал тот факт, что украинские «спецы» при попытке сбить иранские дроны попали по двум небоскребам. Кроме того, в публикации подтверждается, что 21 украинский военнослужащий был ликвидирован в результате иранского удара.

  • Обсуждаемое
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)