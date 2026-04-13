Медиаресурсы противника сообщают, что украинская компания Carmine Sky разместила на территории Украины башни с установленными на них дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel, оснащенными 12,7-мм пулеметами Browning М2. Утверждается, что эти боевые модули предназначены, в первую очередь, для противодействия российским ударным беспилотникам семейства «Герань».

Боевые модули «частной ПВО» оснащены камерами с функцией машинного зрения. Как утверждается, модуль способен автоматически наводиться на цель, вращаясь на 360 градусов, а также поражать воздушные цели, перемещающиеся со скоростью до 800 км/ч. По данным компании Carmine Sky, эффективность этих комплексов якобы составляет 85%. При этом, учитывая реалии современной войны, живучесть подобных стационарных решений представляется весьма сомнительной.

Ранее сообщалось, что, по информации газеты L'AntiDiplomatico, отправленных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов ПВО попросили покинуть страны Персидского Залива, поскольку все пять объектов, которые они защищали, были уничтожены ударами иранских беспилотников. Кроме того, неудовольствие монархий Залива вызвал тот факт, что украинские «спецы» при попытке сбить иранские дроны попали по двум небоскребам. Кроме того, в публикации подтверждается, что 21 украинский военнослужащий был ликвидирован в результате иранского удара.