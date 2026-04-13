Войти
Военное обозрение

Показаны фото повреждённого ударом иранского БПЛА радара AN/FPS-132 в Катаре

241
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Катарские медиаресурсы впервые показали фотографии, на которых можно увидеть повреждения, полученные американским радаром системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5, в который прилетел иранский беспилотник.

Радар расположен в северной части Катара, в районе Аль-Хор, на специализированном объекте Qatar Early Warning Radar (QEWR) Complex и способен просматривать практически всю территорию Ирана, часть территории России, Китая и акватории Индийского океана. Он был способен обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до пяти тысяч километров и передавать полученные данные региональным системам ПРО, таким как THAAD и Patriot. После ударов со стороны Ирана радар получил серьезные повреждения и, по крайней мере, на время выведен из строя. Кроме AN/FPS-132, в результате ответных ударов со стороны Ирана США потеряли два терминала спутниковой связи AN/GSC-52B и тактическую РЛС AN/TPS-59 в Бахрейне и РЛС AN/TPY-2 из состава комплекса THAAD в Иордании.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, война с Ираном быстрее всего истощает категории, которые нельзя быстро заменить: ракеты ПВО, высокоточные ударные боеприпасы и вспомогательную радиолокационную и командную архитектуру, превращающую ракеты ПВО в более широкую сеть обороны для защиты авиабаз, портов, пусковых установок и другой критической инфраструктуры. Деградация интегрированной сети ПВО означает снижение точности и отслеживания иранских ракет и беспилотников.

Важно отметить, что радар AN/FPS-132 входит в систему стратегического предупреждения США. По имеющимся данным, у США было всего пять таких комплексов, теперь же их число сократилось до четырех. В России аналогичную функцию выполняют радиолокационные станции типа «Воронеж».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Индия
Иордания
Иран
Катар
Китай
Россия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
