Показаны фото повреждённого ударом иранского БПЛА радара AN/FPS-132 в Катаре

Катарские медиаресурсы впервые показали фотографии, на которых можно увидеть повреждения, полученные американским радаром системы предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 Block 5, в который прилетел иранский беспилотник.

Радар расположен в северной части Катара, в районе Аль-Хор, на специализированном объекте Qatar Early Warning Radar (QEWR) Complex и способен просматривать практически всю территорию Ирана, часть территории России, Китая и акватории Индийского океана. Он был способен обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до пяти тысяч километров и передавать полученные данные региональным системам ПРО, таким как THAAD и Patriot. После ударов со стороны Ирана радар получил серьезные повреждения и, по крайней мере, на время выведен из строя. Кроме AN/FPS-132, в результате ответных ударов со стороны Ирана США потеряли два терминала спутниковой связи AN/GSC-52B и тактическую РЛС AN/TPS-59 в Бахрейне и РЛС AN/TPY-2 из состава комплекса THAAD в Иордании.

Таким образом, война с Ираном быстрее всего истощает категории, которые нельзя быстро заменить: ракеты ПВО, высокоточные ударные боеприпасы и вспомогательную радиолокационную и командную архитектуру, превращающую ракеты ПВО в более широкую сеть обороны для защиты авиабаз, портов, пусковых установок и другой критической инфраструктуры. Деградация интегрированной сети ПВО означает снижение точности и отслеживания иранских ракет и беспилотников.

Важно отметить, что радар AN/FPS-132 входит в систему стратегического предупреждения США. По имеющимся данным, у США было всего пять таких комплексов, теперь же их число сократилось до четырех. В России аналогичную функцию выполняют радиолокационные станции типа «Воронеж».