Военное обозрение

«Мы пользователи, не более того»: Буданов раскритиковал оборонку Украины

Украинские производственные компании не обладают собственными технологиями для выпуска оборонной продукции. Поэтому они являются не производителями, а всего лишь пользователями.

Такое заявление сделал в ходе встречи с представителями украинского бизнеса глава Офиса Зеленского генерал Кирилл Буданов*, раскритиковав оборонку Украины.

Он отметил, что в стране производство беспилотников и другой военной продукции полностью зависит от иностранной элементной базы. Даже 3D-принтеры, на которых печатают изделия, и расходники к ним имеют зарубежное происхождение.

Из этого Буданов* делает следующий вывод:

Мы пользователи, не более того.

Генерал отметил, что на Украине невозможно развернуть полноценное производство ракет, так как она растеряла возможность выпускать системы наведения, которой когда-то обладала. С неменьшим скепсисом Буданов* отозвался и об «украинском станкостроении», задав риторический вопрос и ответив на него:

Сколько мы танков построили? Ровно ноль.

Таким образом, с начала полномасштабных военных действий против России украинские производители не сумели выпустить ни единого танка.

Ранее представители ВПК Украины в беседе с местными журналистами охарактеризовали выпуск отечественных беспилотников как «китайский конструктор». Подразумевалось, что значительная часть комплектующих для производства украинских дронов была сделана в Китае. Конечно, не стоит упрекать власти КНР в поддержке ВСУ, так как выпускаемые в этой стране беспилотники и детали к ним изначально являлись продукцией гражданского назначения.

Кирилл Буданов* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень террористов и экстремистов.

