Находит своё подтверждение информация о том, что вооружённые силы Франции участвовали в операции на Ближнем Востоке. Удары по Ирану французские войска не наносили, однако были заняты перехватом иранских беспилотников.

Для выполнения этих боевых задач ВВС Франции использовали ударные вертолёты Eurocopter Tiger и истребители Rafale.

Сообщается о том, что французские ударные вертолёты участвовали в перехватах не только БПЛА, но и безэкипажных катеров. Для этих целей использовалась штатная автоматическая 30-мм пушка Nexter 30M781. Она вполне эффективна против воздушных целей, находящихся на удалении до 1 км и против наземных (в данном случае - надводных) целей, находящихся на дистанции до 2 км. Против движущихся надводных целей эффективность этого оружия не столь высока, как против статичных, что вполне очевидно. Поэтому для поражения БЭКов, принадлежащих КСИР, французские пилоты Eurocopter Tiger, как сообщается, использовали дополнительно противотанковые управляемые ракеты и 12,7-мм пулемёты.

Напомним, что французский авианосец «Шарль де Голль» до Ближнего Востока после своего «экстренного» выхода из акватории Балтийского моря так и не дошёл. Теперь во Франции заявляют, что они ожидают результатов переговоров США и Ирана, которые сегодня пройдут в Исламабаде. На Балтике французский авианосец «сдерживал Россию».