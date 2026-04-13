В США создали противотанковую ракету, которая помещается в вещмешок

Американские пехотинцы скоро смогут носить противотанковую ракету в рюкзаке. Компания Cummings Aerospace представила Hellhound S3. Это барражирующий боеприпас, который стирает грань между дроном и высокоточным оружием против тяжелой техники. Главный козырь: оружие помещается в стандартный вещмешок солдата.

Внешне Hellhound S3 напоминает миниатюрную крылатую ракету. Длина – около метра, вес – от 11 до 17 кг в зависимости от боевой части, коих на выбор несколько штук.

Запуск – вертикальный, с наземной пусковой установки. За полет отвечает турбореактивный двигатель, разгоняющий снаряд до 618 км/ч. При этом Hellhound способен улететь на 60 км от точки запуска.

Оружие напечатано на 3D-принтере. Модульная конструкция: в поле, без инструментов, солдат меняет боевую часть за две минуты. Бронебойная – против танков, осколочно-фугасная – по пехоте и укреплениям. Есть и специальный вариант для подавления РЭБ противника.

Недавние испытания на полигоне Pendleton в Орегоне подтвердили заявленные характеристики. Агентство по противоракетной обороне США уже присвоило Hellhound седьмой уровень технологической готовности (TRL-7). Это почти серийное производство.