Войти
РИА Новости

Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях

Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке
Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях на Камчатке

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот принял участие в межведомственных учениях на Камчатке, сообщила пресс-служба флота.

"На Камчатке состоялось межведомственное учение оперативного штаба (по противодействию угрозам) в морском районе (бассейне) в городе Петропавловске-Камчатском с участием Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении ТОФ.

Пресс-служба уточнила, что в качестве захваченного злоумышленниками гражданского судна был задействован морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" Тихоокеанского флота.

"После чего "пираты" взяли в заложники экипаж и произвели с его борта запуск морских беспилотников для атаки пограничного корабля, направленного к танкеру, подавшему сигнал бедствия", - отметили в пресс-службе.

На флоте добавили, что быстроходные малоразмерные цели были уничтожены бортовым оружием пограничного корабля и вертолета, экипаж танкера освобожден. Судно с захватчиками было обнаружено и блокировано. Вооруженные лица на его борту были нейтрализованы в ходе проведения силовой операции.

"Помимо сил Тихоокеанского флота к учению привлекались силы и средства Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также УФСВНГ России по Камчатскому краю", - подчеркнули на ТОФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
БПЛА
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)