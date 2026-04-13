Топы урана: расширится ли «ядерный клуб» за счет стран ЕС

Эксперты назвали три сценария развития европейского атомного проекта

Германия, Швеция и Нидерланды — страны с наиболее развитым научно-техническим потенциалом, который позволяет быстро трансформировать теоретические наработки в действующую программу создания ядерного оружия, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Также существуют сценарии, когда страны ЕС будут совместно работать над развитием своего ядерного потенциала или перейдут под французский «зонтик». Ранее на этой неделе Служба внешней разведки России заявила, что страны Европы «приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия». О каких сроках возможного расширения «ядерного клуба» может идти речь — в материале «Известий».

Секретный протокол Брюсселя

Работа стран Европы над развитием своего ядерного потенциала может пойти по трем сценариям, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Первый заключается в том, что Франция, уже имеющая ядерные ракеты, «раскроет зонтик» над всем ЕС. Второй — несколько стран на континенте попробуют самостоятельно получить ядерную бомбу. И третий — ЕС объединяет усилия в совместном проекте.

Сегодня ядерным статусом в регионе обладают лишь Париж и Лондон. Обе столицы держат на дежурстве стратегические баллистические ракеты на подводных лодках. Франция дополнительно располагает авиационными средствами доставки.

В последние месяцы Париж перешел к активной фазе реализации концепции «продвинутого ядерного сдерживания» — создания суверенной европейской системы безопасности, независимой от программы НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой в Европе размещены американские бомбы. По сути, речь идет о защите Европы французским «ядерным зонтиком». Активизация Франции — прямой отголосок кризиса внутри Североатлантического альянса. К обсуждению инициативы Макрона уже присоединились восемь европейских государств.

Франция обладает полным циклом производства термоядерных боеприпасов и двумя составляющими ядерной триады — ее морской и воздушной компонентами. По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2025 году арсенал Парижа насчитывал 290 боеголовок. Теперь Макрон распорядился увеличить это число и засекретить данные об объемах производства.

С Великобританией уже подписана Нортвудская декларация, усиливающая координацию ядерных сил двух стран. С Германией будут создаваться совместные группы ядерного управления. ФРГ впервые начнет участвовать в ядерных учениях Франции и получит доступ к ее стратегическим объектам.

Особый интерес Париж проявляет к размещению своих ядерных сил в Польше и Румынии. Хельсинки снял законодательный запрет на перемещение ядерного оружия по своей территории, что фактически открывает путь для интеграции Финляндии в новые ядерные стратегии.

Таким образом, этот сценарий развития событий вполне реален.

Технологический трамплин

Но теоретически разработку собственного ядерного оружия могут начать и отдельные страны Европы. Эксперты выделяют пять ключевых претендентов на вступление в «ядерный клуб».

Первый — Германия. Она вела активные разработки в середине 1940-х, которые были пресечены поражением во Второй мировой войне. В 2023 году Германия закрыла последние АЭС, но даже несмотря на это Берлин сохраняет колоссальный технологический задел. Считается, что при наличии политической воли ФРГ способна создать боезаряд менее чем за год. Основным препятствием остается необходимость восстановления обогатительной промышленности и инфраструктуры АЭС — эти вопросы уже обсуждаются в правительственных кругах с 2025 года как элемент обеспечения энергетического и оборонного суверенитета.

«Немецкие специалисты способны за месяц скрытно получить необходимое количество оружейного плутония, а за неделю — урана для создания одной ядерной бомбы», — подчеркивают в СВР.

Второй — Швеция. К 1960-м годам страна вплотную приблизилась к созданию собственного ядерного заряда. Программа была свернута лишь в 1972 году под жестким давлением США в обмен на гарантии «ядерного зонтика». Тогда Швеция подписала Договор о нераспространении (ДНЯО).

Стокгольм обладает серьезными стартовыми позициями. В стране функционируют шесть атомных реакторов, ведется строительство новых. Главный козырь — контроль над 80% запасов делящихся материалов в Евросоюзе. Хотя собственного обогатительного цикла нет, Швеция имеет полный доступ к западным технологиям. Наличие современных истребителей Saab JAS 39 Gripen решает вопрос с носителями.

Третий — Нидерланды. Амстердам располагает крупнейшим в Европе заводом по обогащению урана. При наличии импортного сырья и собственной сильной школы физиков-ядерщиков страна способна перейти к выпуску спецпродукции в кратчайшие сроки. Уровень научно-технического потенциала здесь оценивается как один из самых высоких в регионе.

Четвертый — Италия. Все ядерные реакторы в стране были остановлены после референдума 1987 года. Из-за этого Рим утратил часть компетенций, однако сейчас активно обсуждает возвращение в «ядерный клуб». Главными проблемами остаются отсутствие действующей индустрии обогащения и необходимость восстановления кадрового потенциала.

Пятый — Польша. Варшава демонстрирует самую высокую политическую готовность к обладанию ядерным оружием, однако технологическая база пока находится в зачаточном состоянии. Запуск первой польской АЭС ожидается лишь к середине 2030-х годов. Тем не менее наличие разведанных запасов урана и стратегический запрос власти делают польскую программу долгосрочным, но вполне реальным сценарием.

По оценкам Службы внешней разведки России, помимо этих стран уже обладают необходимыми компетенциями для быстрого перехода в статус ядерных держав такие государства, как Чехия, Бельгия и Испания.

Кошелек для новой доктрины

Третий сценарий — совместная работа стран Европы над ядерным оружием — подробно описан в сообщении СВР России. Сначала Великобритания и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин.

«В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием. Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами», — отметили в СВР.

Европейский союз обладает научно-техническим потенциалом, позволяющим в кратчайшие сроки трансформировать теоретические наработки в действующую программу создания ядерного оружия, полагают и эксперты. При консолидации усилий стран-членов ЕС переход к испытаниям прототипа может занять считаные месяцы.

Технически ЕС готов к рывку. Франция обладает полным циклом производства (ракеты M51), а консорциум Urenco контролирует 20% мирового рынка обогащения урана. Использование суперкомпьютеров центров CEA и AWE в сочетании с потенциалом CERN позволяет смоделировать ядерный взрыв за недели.

Ключевым инструментом милитаризации должен стать «Банк обороны, безопасности и устойчивости», создание которого намечено на 2027 год. Ведущие роли в нем закреплены за Великобританией. Задача структуры — помочь членам НАТО довести военные расходы до 5% ВВП, обходя национальные законодательные ограничения.

Уже сейчас программы уровня «Готовность-2030» предписывают странам ЕС закупать не менее 55% вооружений внутри объединения. Идет разработка совместной британо-германской ракеты средней дальности, новых дронов и истребителей.

Глава евродипломатии Кая Каллас уже инициировала дискуссию о создании собственных средств ядерного сдерживания. Сегодня американский атомный арсенал размещен в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, но в Европе всё чаще звучат призывы к независимости.

Риски и последствия

Заявления о возможном создании собственного ядерного арсенала Евросоюза — это вопрос не столько технической способности, сколько фундаментальной трансформации отношений внутри НАТО. В нынешней архитектуре безопасности реализация подобного сценария выглядит крайне маловероятной по ряду стратегических причин, считает экс-замминистра иностранных дел, заместитель генсека ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе.

— Прежде всего, создание общеевропейской ядерной программы стало бы прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что вызовет жесткую международную реакцию, — сказал он «Известиям». — Вашингтон не заинтересован в появлении по-настоящему независимой Европы. Ядерный статус ЕС означал бы переход союза к полностью самостоятельной внешней и оборонной политике. Для Соединенных Штатов это неприемлемо: им важно сохранять контроль над партнерами и держать их в орбите своего влияния. В условиях глобального противостояния с Россией и Китаем США меньше всего нужен мощный экономический и военный конкурент в лице самостоятельного Евросоюза.

По мнению эксперта, внутри самой Европы нет реальной готовности делиться суверенитетом в этой сфере. Франция, обладающая ядерным статусом, никогда не передаст контроль над своим арсеналом в общеевропейское пользование. Разговоры о французском «ядерном зонтике» для всей Европы пока остаются на уровне политических деклараций. Что касается Великобритании, то ее ядерный потенциал критически зависит от американских технологий, что исключает его использование в качестве основы для независимого арсенала ЕС.

— Европа, безусловно, будет наращивать усилия в области обычных вооружений, но ядерный статус останется для Брюсселя недостижимым горизонтом, — подвел итог Орджоникидзе.

По его мнению, США не позволят союзникам обзавестись оружием, которое сделает их равными игроками на мировой шахматной доске.

Дмитрий Корнев

Юлия Леонова