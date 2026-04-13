Путин поручил сформировать национальный план внедрения ИИ

Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабинету министров сформировать план внедрения искусственного интеллекта.

"Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов", — сказал он на совещании по вопросам развития в этой сфере.

Так, к 2030 году продукты на основе ИИ должны применяться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование. Поэтому механизмы подготовки кадров нужно будет адаптировать под новый технологический уклад.

При этом нужно следовать стремительным изменениям и обеспечивать необходимый уровень суверенности таких технологий: от этого зависит само существование России.

"Только при наличии собственных моделей мы сможем уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность — что особенно важно", — подчеркнул президент.

Таким образом, полный цикл разработки и обучения языковых моделей следует осуществлять российским компаниям. А комиссия по ИИ должна будет просчитать риски применения этих технологий в таких чувствительных секторах, как оборона и безопасность.

"Такой опыт нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства: как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ, конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами", — отметил Путин.

Вместе с тем глава государства призвал настроить регулирование так, чтобы оно не сдерживало развитие, а наоборот, служило стимулом ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий.

В совещании приняли участие представители администрации президента, блок правительства, занимающиеся тематикой ИИ, а также российские технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области искусственного интеллекта.