Войти
РИА Новости

Путин поручил сформировать национальный план внедрения ИИ

Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабинету министров сформировать план внедрения искусственного интеллекта.

"Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов", — сказал он на совещании по вопросам развития в этой сфере.

Так, к 2030 году продукты на основе ИИ должны применяться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование. Поэтому механизмы подготовки кадров нужно будет адаптировать под новый технологический уклад.

При этом нужно следовать стремительным изменениям и обеспечивать необходимый уровень суверенности таких технологий: от этого зависит само существование России.

"Только при наличии собственных моделей мы сможем уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность — что особенно важно", — подчеркнул президент.

Таким образом, полный цикл разработки и обучения языковых моделей следует осуществлять российским компаниям. А комиссия по ИИ должна будет просчитать риски применения этих технологий в таких чувствительных секторах, как оборона и безопасность.

"Такой опыт нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства: как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ, конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами", — отметил Путин.

Вместе с тем глава государства призвал настроить регулирование так, чтобы оно не сдерживало развитие, а наоборот, служило стимулом ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий.

В совещании приняли участие представители администрации президента, блок правительства, занимающиеся тематикой ИИ, а также российские технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области искусственного интеллекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)