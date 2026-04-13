Выведет ли Трамп американский контингент из Германии? (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: вывод войск и закрытие баз США в Германии тяжело ударит по ее экономике

Трамп угрожает закрыть базы США в Европе за ее недостаточную поддержку операции в Иране, пишет Spiegel. Для многих стран, в том числе для Германии, такое развитие событий приведет к тяжелым последствиям. Автор статьи рассматривает, что именно произойдет с ФРГ и насколько это вероятно.

Тимо Леман (Timo Lehmann), Кристоф Шульт (Christoph Schult)

Президент США намерен наказать союзников по НАТО за их позицию в отношении войны в Иране, а его госсекретарь Марко Рубио поднимает вопрос о закрытии американских баз в Европе. Это могло бы иметь серьезные последствия.

Переговоры с муллами в Тегеране, угрозы союзникам по НАТО — так можно охарактеризовать текущую внешнюю политику Дональда Трампа. После того как республиканец отменил ультиматум Ирану, его гнев обрушился на партнеров по Североатлантическому альянсу.

Неприязнь Трампа к НАТО уходит корнями далеко в прошлое. До сих пор его главным аргументом было то, что европейские союзники вкладывают слишком мало средств. Теперь он обвиняет некоторых из них, в том числе Германию, в отказе предоставить помощь.

Трамп требует конкретных обещаний, например, направить военные корабли на Ближний Восток. Если этого не произойдет, возможен окончательный раскол в трансатлантическом альянсе. Кроме того, он намерен наказать страны, которые не поддержали его войну против режима мулл, в том числе и Германию.

The Wall Street Journal сообщает о планах администрации Трампа по выводу американского контингента из Европы. Речь идет о таких странах, как Франция, Испания и Великобритания, которые ограничили доступ к американским базам, а также о Германии, где находится крупнейшая американская военная база за пределами Соединенных Штатов.

Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил: "Если членство в НАТО означает лишь то, что мы защищаем Европу в случае нападения, но Европа отказывает нам в правах на размещение войск, когда нам это нужно, то это не самый лучший альянс". Этот вопрос подлежит пересмотру.

Тем самым Рубио поставил условие для американского военного присутствия в Европе: Соединенные Штаты продолжат эксплуатировать свои базы только в том случае, если в случае кризиса смогут использовать их так, как Вашингтон сочтет необходимым.

Что означал бы вывод американских войск для Германии и для НАТО? Вот основные вопросы и ответы.

Насколько серьезно следует воспринимать угрозу со стороны США?

Вывод американских солдат из Германии или закрытие баз, скорее всего, встретит значительное сопротивление со стороны армии США. Американские военные базы играют ключевую роль в обеспечении глобальной боеготовности вооруженных сил Соединенных Штатов. Например, авиабаза Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц) — самая крупная по численности личного состава за пределами США. Однако сокращение войск вполне возможно: Трамп уже угрожал этим в свой первый срок.

Его обоснование тогда: Германия должна НАТО миллиарды. Хотя Берлин теперь выполняет свои обязательства перед альянсом, Трамп использует недостаточную поддержку со стороны Германии как повод для угрозы вывода американских войск. По крайней мере, об этом сообщает The Wall Street Journal. На своей онлайн-платформе Truth Social президент США написал: "НАТО не была рядом, когда мы в ней нуждались, и не будет рядом, если она нам снова понадобится". О военных базах в Европе он пока не высказывался. Возможно, что санкции в первую очередь затронут европейские страны, которые, в отличие от Германии, закрыли воздушное пространство для операций, например, Испанию или Францию. Но, как известно, в случае с Трампом никогда не знаешь, как он поступит на самом деле.

Чем занимаются американские солдаты в Германии?

Американский военный контингент в Германии играет важную роль в обеспечении интересов США, прежде всего как инфраструктурный и организационный центр. В Германии дислоцировано порядка 38 тысяч американских военнослужащих. Авиабаза Рамштайн — центральный логистический узел, через который проходит значительная часть военных перевозок в более отдаленные районы операций. В Ландштуле США управляют крупнейшим военным госпиталем за пределами Америки; там лечат раненых, пострадавших во время зарубежных операций. В Штутгарте расположены важные командные структуры (например, AFRICOM), Висбаден служит штаб-квартирой армии Соединенных Штатов в Европе, а Графенвёр — один из крупнейших полигонов в Европе. Эти базы обеспечивают управление, снабжение, обучение и быструю переброску войск, тем самым гарантируя боеготовность американских войск в Европе и за ее пределами, например, в Африке.

Как давно контингент США находится в Европе? Какова была идея его размещения?

Постоянное размещение войск восходит к послевоенному порядку, установленному после 1945 года, и было закреплено в рамках западной архитектуры безопасности периода холодной войны: американские войска остались в Западной Германии, чтобы защищать Западную Европу и закрепить военное присутствие США в этом регионе. Это и сегодня остается основной идеей — на практике реализуемой в виде передового присутствия и в качестве центра для операций, подкрепления и снабжения в Европе и прилегающих регионах. Для соответствующих регионов, например, федеральной земли Рейнланд-Пфальц, эти базы представляют собой важный экономический фактор. Там прямо или косвенно занято много немцев, а американские солдаты и их семьи, как покупатели и желанные гости, приносят деньги в магазины и рестораны. Масштабный вывод войск стал бы тяжелым ударом для экономики.

Что делают НАТО и Германия, чтобы подготовиться к возможному выводу войск?

НАТО уже много лет готовится к сценарию, при котором Вашингтон сократит количество солдат, финансирование и, прежде всего, ключевые способности. Рецепт звучит так: более активная роль Европы. Больше европейских войск на восточном фланге, более высокая боеготовность, более точные планы обороны — чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было быстрее передислоцироваться и дольше удерживать позиции, при необходимости даже без помощи Соединенных Штатов. Одновременно речь идет об улучшении способностей континента в тех критических точках, где зависимость Европы традиционно наиболее велика: противовоздушная оборона, разведка, структуры управления и связи, а также тяжелая логистика, включая транспортные самолеты, заправщики, склады и запасы боеприпасов. В конечном итоге альянс стремится поставить сдерживание на более прочную основу: меньше централизации со стороны США, больше ответственности со стороны стран Европы.

Как канцлер реагирует на угрозу из Вашингтона?

Гнев Трампа направлен и лично против Фридриха Мерца. Об этом свидетельствовало то, что он приписал немецкому канцлеру ложную цитату. Его друг Фридрих, как заявил президент США перед Пасхой, сказал: "Это не наша война". Однако на самом деле эти слова произнесли министры из СДПГ Ларс Клингбайль и Борис Писториус. В четверг Фридрих Мерц попытался успокоить ситуацию. "Мы не говорили ни о выводе войск, ни об ограничениях в отношении военных и инфраструктуры", — заявил канцлер на пресс-конференции. В федеральном правительстве нет сомнений в том, что Вашингтон придерживался полномочий, предусмотренных соглашениями о размещении войск. Он договорился с Трампом обсудить будущее альянса перед саммитом НАТО в Анкаре. "Я твердо намерен сделать все, чтобы сохранить защиту Европы в рамках НАТО, в том числе с участием Соединенных Штатов Америки", — заявил Мерц.