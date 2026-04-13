Военное обозрение

Утечка данных с суперкомпьютера КНР: показана симуляция атак на авианосец Nimitz

В сети продолжают публиковаться утечки с китайского суперкомпьютера Национального исследовательского центра в Тяньцзине с петабайтами информации (миллионы гигабайт). Ответственность за взлом взяла на себя группа хакеров FlamingChina. Она утверждает, что имела доступ к огромным массивам данных на протяжении примерно полугода и выводила интересующую её информацию постепенно, через ботнет.

Национальный центр в Тяньцзине обслуживает более 6 тысяч корпоративных клиентов по всему Китаю, включая оборонные предприятия, научные институты, военные исследовательские проекты.

Среди похищенного – схемы китайских военных исследователей по симуляции атак на американскую технику, включая авианосцы.

Одной из таких «слитых» в сеть симуляций стала графика атаки на авианесущие корабли ВМС США типа «Нимиц». Для компьютерного моделирования подобного рода атак использовались цифровые модели ракет YJ-20 и YJ-19. Это китайские гиперзвуковые противокорабельные баллистические ракеты со скоростью дл 10 Махов.

Рассматривается вариант с прилётом гиперзвуковых ракет в палубу, что должно привести к взрыву значительной мощности с выбросом энергии, которая уничтожит боевой корабль типа «Нимиц» полностью. Расчёты проводятся с высокой точностью.

Китай не подтверждает взлом суперкомпьютера, а выставленные документы называет подделкой. Хотя вполне понятно, что НОАК, как и любая другая крупная армия мира, отрабатывает возможности уничтожения техники потенциального противника имеющимися и перспективными средствами.

