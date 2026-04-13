Военное обозрение

Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами

Источник изображения: topwar.ru

Две недели назад Пентагон скромно отчитался о шестерых погибших в Кувейте – жертвах «дроновой атаки». Теперь выяснилось, что удар по Camp Arifjan нанесли не беспилотники, а бомбардировщики Су-24 с фугасными бомбами ФАБ-500 на борту.

На фотографиях с места событий среди обломков отчетливо виден корпус неразорвавшейся советской авиабомбы.

Два иранских Су-24 (вероятно, с авиабаз Бушер или Шираз) вылетели на рассвете, «прижимаясь» к воде на высоте 24 метра – ниже уровня, на котором работают радары.

60-летние ФАБ-500, сброшенные со старых советских машин, пробили американскую ПВО там, где не ждали. Тактический центр управления ВС США в порту Эш-Швайба был уничтожен. Шесть американских солдат – двухсотые.

Прорвавшись к цели, иранские пилоты развернули самолеты на юго-восток. Не назад – там их уже ждали перехватчики. А на Катар. Там, на базе США Эль-Удейд, базировались 10 тысяч американских военных. Западные аналитики гадают: хотели ли пилоты нанести второй удар или просто пытались уйти?

Катарцы бросили в бой F-15QA Ababil. Как сообщил CNN источник, иранские бомбардировщики были всего в двух минутах полета от цели над Катаром. Сообщается, что два Су-24 в итоге упали в территориальных водах Катара.

1 комментарий
№1
13.04.2026 06:31
Что тут скажешь? Пилоты - герои, проявили мужество и отвагу. Это была самоубийственная миссия в один конец.
