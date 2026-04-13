Китайцы «доработали» американский B-21 Raider по цифровым моделям

Пентагон вложил в B-21 Raider более 200 миллиардов долларов, называя его «невидимкой XXI века». Но китайские исследователи заявляют, что нашли в его конструкции фундаментальные изъяны. И помог им в этом не шпион, а суперкомпьютер.

В центре скандала – программный комплекс PADJ-X. Если верить китайской научной статье, эта система провела «виртуальную оптимизацию» B-21 и выдала серьезные цифры: после доработки аэродинамики американского «невидимки» его крейсерские характеристики можно улучшить на 15%.

Сравнительные графики из отчета показывают, что у базовой версии B-21 слишком сильная волновая составляющая и неоптимальное распределение давления. Китайские ученые смогли «перерисовать» крыло так, чтобы снизить пиковые перегрузки и увеличить подъемную силу.

Главная фишка отчета – коэффициент продольного момента. На исходной модели он составлял +0.07, заставляя нос самолета постоянно задираться вверх. Машина тратила бы лишнее топливо на балансировку, сокращая и без того не самую высокую дальность. Оптимизированная версия PADJ-X обнулила этот показатель до -0.001.

Официальный Пентагон хранит молчание. Аналитики же напоминают: B-21 даже толком не протестирован американцами, а китайцы уже выложили в сеть его «цифровую анатомию» и разложили ее по полочкам.

Пекин традиционно отрицает факт взлома секретных данных, утверждая, что PADJ-X – это продукт «открытых алгоритмов». Но совпадение геометрии реального B-21 и китайской модели слишком точное. Скептики полагают, что разработчики либо нашли «дыру» в системах Northrop Grumman, либо просто блефуют, демонстрируя мощь своего ПО.