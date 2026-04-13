США готовятся наказать НАТО за разногласия по Ирану (The Times, Великобритания)

The Times: США накажут НАТО за разногласия по Ирану

Трамп предупредил Кира Стармера, что "поквитается" с Британией после анализа военных усилий членов НАТО, пишет The Times. В Лондоне считают, что действуют весьма активно во время конфликта. За неисполнение пожеланий Трампа достанется так же Испании и Франции.

Боллз Кэти

Дэвид Чартер

Стивен Суинфорд (Steven Swinford), Лариса Браун (Larisa Brown)

Администрация Трампа заявила Британии, что подвергнет ее и другие страны НАТО проверке, по итогам которой решит, кого следует наказать за то, что они разочаровали президента во время войны в Иране.

На Британию и на остальных союзников по НАТО оказывается давление с требованием усилить военную поддержку в вопросе обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Из Вашингтона звучат предупреждения о последствиях, если эти страны откажутся помогать.

Соединенные Штаты оказывают нарастающее давление в момент, когда сэр Кир Стармер резко критикует президента Трампа, заявляя, что он "сыт по горло" результатами военных действий американского руководителя, из-за которых у частных лиц и компаний выросли цены на электроэнергию.

Вчера вечером руководители двух стран поговорили по телефону о "необходимости выработать практический план для скорейшего возобновления судоходства" через пролив.

Намерения Трампа карать и вознаграждать членов НАТО стали темой дискуссии. Один из вариантов ответных действий предусматривает вывод американских войск из тех стран, которые помогают меньше других. Это стало бы мощным военным и экономическим ударом по государствам, в которых размещены американские силы и средства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал дипломатов, что одной политической поддержки недостаточно, и что Трамп хочет в ближайшие дни услышать конкретные военные обязательства, намереваясь возобновить экспорт нефти из Персидского залива в довоенных объемах. Один участвующий в дискуссиях источник сообщил, что США планируют проанализировать вклад каждой страны-члена в военные действия, после чего решат, с кем надо "поквитаться".

Администрация Трампа стремится как-то отреагировать на усиливающееся недовольство президента западным альянсом, который он называет "бумажным тигром". В четверг Трамп в очередной раз продемонстрировал свое раздражение, сказав, что реакция союзников "очень разочаровала" его. Он добавил, что есть только один способ добиться от стран-членов "хотя бы какого-то понимания" — это усиление давления на них.

Отвечая на вопрос об анализе вклада членов НАТО, Белый дом сослался на госсекретаря США Марко Рубио, который сказал на прошлой неделе: "Почему мы в НАТО? Это вопрос, который нужно задать. Зачем мы тратим триллионы долларов, зачем все эти американские войска дислоцируются на континенте, если в час испытаний нам не разрешают использовать эти базы?"

Рютте, проведший в среду "очень откровенные" переговоры с Трампом после того, как президент сказал, что НАТО "подверглась проверке и провалила ее", заявил в четверг, что некоторые союзники не спешат реагировать, так как Трамп не поставил их в известность о своих планах.

"Отчасти объяснение состоит в том, что президент хотел сохранить элемент внезапности, и я это в полной мере понимаю. Далее, до начала военных действий практически не было никаких консультаций, и им пришлось в срочном порядке разбираться в происходящем, и только после этого наращивать усилия, — сказал Рютте, выступая в Вашингтоне в Институте Рейгана. — Если вести речь об Ормузском проливе, то здесь руководящую роль играет Кир Стармер, британский премьер-министр".

Рютте добавил: "Я знаю, президент очень хочет, чтобы морские пути были открыты как можно скорее".

Официальный представитель Североатлантического альянса сказал: "Генеральный секретарь находится в контакте с союзниками из Вашингтона. Понятно, что Соединенные Штаты ожидают конкретных обязательств и действий по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Об ультиматуме не было и речи".

Если говорить о том, какая из стран вероятнее всего подвергнется карательным действиям со стороны Трампа за неисполнение его пожеланий, то на ум в первую очередь приходит Испания, а также Франция, которая сделала далеко не все, что могла.

Трамп резко критикует ответные действия Британии, но официальные лица считают, что Лондон во время конфликта действует весьма активно. Среди прочего, он разрешил использовать британские базы для нанесения оборонительных авиаударов, он делится разведывательной информацией, направляет в залив самолеты королевских ВВС — в самом большом количестве за последние 15 лет, а также помогает сбивать беспилотники.

Когда Стармер в самом начале отказал США в просьбе использовать британские базы, Трамп заявил, что он "далеко не Уинстон Черчилль". Потом Соединенное Королевство дало согласие на их использование для нанесения оборонительных ударов. Трамп также выразил недовольство тем, что Стармер посчитал необходимым проконсультироваться с кабинетом министров, а не принимать решения самостоятельно.

Европейские члены НАТО надеются, что карательные меры могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из состава НАТО. Отвечая в среду на вопрос CNN о том, выражал ли Трамп желание выйти из альянса, Рютте сказал: "Картина здесь сложная, в ней много нюансов".

В четверг США и Иран воздерживались от нанесения ударов, однако перемирие оказалось весьма неустойчивым, так как Израиль атаковал "Хезболлу" в Ливане. Тегеран назвал это нарушением условий прекращения огня и отказался открывать Ормузский пролив.

В четверг вечером Израиль заявил, что хочет провести переговоры с ливанским правительством о разоружении "Хезболлы", подав сигнал о том, что израильское наступление может быть поставлено на паузу.

Трамп подтвердил, что просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проявить сдержанность. "Я поговорил с Биби, и он снизит активность, — сообщил Трамп Би-би-си, употребив прозвище Нетаньяху. — Я думаю, что нам надо вести себя немного сдержаннее".