ЦАМТО

Damen Shipyards поставит катера SAR 1906 Береговой охране Турции

SAR 1906
Поисково-спасательный катер SAR 1906.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 апреля. Голландская компания Damen Shipyards Group объявила о подписании контракта на поставку Береговой охране Турции 13 поисково-спасательных катеров проекта SAR 1906.

Контракт был подписан в ходе встречи представителей Международной организации по миграции ООН (МОМ), командования Береговой охраны Турции, Управления по вопросам миграции (PMM), делегации Европейского союза, посольства Нидерландов в Турции.

Катера, закупленные по контракту с Международной организацией по миграции ООН в рамках финансируемого Европейским союзом проекта "Повышение оперативного потенциала Береговой охраны Турции за счет поставки поисково-спасательных катеров", будут эксплуатироваться Береговой охраной Турции. Damen поставит все 13 катеров в течение 2027-2028 гг.

Все катера будут построены на предприятии Damen Shipyards Antalya, принадлежащем группе с 2013 года. Ежегодно предприятие поставляет заказчикам около 28 катеров.

Ранее Damen уже поставила Береговой охране Турции в рамках проектов МОМ и при поддержке ЕС 6 поисково-спасательных катеров SAR 1906 в 2016 году, а затем еще 9 катеров в 2019 году.

SAR 1906 – это легкий алюминиевый катер с рубкой из композитных материалов, длина катера составляет 9,5 м, ширина – 6,5 м, скорость – до 30 узлов, экипаж – 6 человек. SAR 1906 может применяться в сложных погодных условиях. Носовая часть Damen Sea Axe обеспечивает низкое сопротивление воды и снижает расход топлива. SAR 1906 может принять на борт несколько десятков потерпевших в морских катастрофах.

