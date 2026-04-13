Naval Group предложила ВМС Греции НАПЛ типа Blacksword Barracuda

ЦАМТО, 10 апреля. Французская компания Naval Group направила ВМС Греции предложение по поставке НАПЛ типа Blacksword Barracuda в рамках программы замены устаревших подлодок Type-209.

Предложение подготовлено в ответ на запрос об информации (RFI), выпущенный Минобороны Греции в конце 2025 года. По заявлению директора Naval Group по Греции Давида Пино, проект Barracuda в наибольшей степени соответствует оперативным и техническим требованиям ВМС Греции.

В соответствии с предложением, программа предусматривает строительство четырех НАПЛ класса Blacksword Barracuda для замены парка подлодок Type-209/1100 и Type-209/1200 постройки 1970-х годов. Суммарно в боевом составе ВМС Греции насчитываются шесть единиц Type-209 и четыре НАПЛ Type-214. Афины намерены вывести весь парк Type-209 из боевого состава к концу текущего десятилетия, за исключением единственной субмарины S-116 Okeanos.

Промышленное участие Греции является ключевым элементом французского предложения. В марте 2025 года Naval Group подписала соглашение с греческим судостроительным предприятием Skaramangas Shipyards, а в марте 2026 года – с промышленной группой METLEN. Первое предприятие обеспечит финальную сборку субмарин, второе – производство корпусных секций.

В рамках действующей программы по поставке ВМС Греции фрегатов FDI HN компания Naval Group заключила свыше 120 контрактов с более чем 70 греческими предприятиями, сформировав устойчивую цепочку поставок. Компания рассматривает как полное строительство на греческих мощностях, так и гибридную схему с постройкой головной НАПЛ во Франции и последующей сборкой серийных лодок на мощностях Skaramangas Shipyards. Техническое обслуживание и сервисную поддержку в течение жизненного цикла также планируется осуществлять на территории Греции.

Naval Group оценивает срок сдачи первой субмарины в 5-6 лет после подписания контракта. При условии получения первой НАПЛ в 2035 году контракт необходимо подписать не позднее 2028 года. По оценке Д.Пино, программа по НАПЛ способна превзойти действующий контракт по фрегатам по промышленному масштабу.

В тендере ожидается участие не менее пяти конкурентов: TKMS (Германия), Saab (Швеция), Hanwha Ocean (Республика Корея), Fincantieri (Италия) и Navantia (Испания).

Naval Group отмечает, что требования ВМС Греции свидетельствуют о стремлении к многоцелевым субмаринам, пригодным для операций по установлению морского контроля в региональном масштабе.

Naval Group выделяет оперативную совместимость в качестве стратегического преимущества своего предложения. Эксплуатация платформ единого семейства в составе ВМС Франции, Нидерландов и Греции открывает возможности для взаимодействия, обмена учебными программами и совместного использования накопленного опыта между союзными флотами в рамках НАТО.

Аналогичный проект под наименованием Orka был выбран ВМС Нидерландов в рамках программы замены ДЭПЛ класса Walrus: в октябре 2024 года Нидерланды подписали контракт на строительство четырех подводных лодок на французских верфях. Принятие Грецией той же платформы создаст трехсторонний кластер НАТО, эксплуатирующий субмарины единого проекта.