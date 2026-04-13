Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

Кононенко: РОС выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень. Об этом ТАСС рассказал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос», начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

По его словам, в рамках РОС предполагается создание функционально разделенных модулей. «Конечно, это позволит вывести комфорт работы космонавтов на новый уровень. Модули проектируются по новым требованиям, они будут больше по объему», — сказал глава ЦПК.

Ранее в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин сообщил, что работа многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции будет продлена до 2035 года.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что первый модуль перспективной РОС планируется запустить в 2028 году.