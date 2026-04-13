Космонавт рассказал об удобстве Российской орбитальной станции

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Кононенко: РОС выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) выведет комфорт работы космонавтов на новый уровень. Об этом ТАСС рассказал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос», начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

По его словам, в рамках РОС предполагается создание функционально разделенных модулей. «Конечно, это позволит вывести комфорт работы космонавтов на новый уровень. Модули проектируются по новым требованиям, они будут больше по объему», — сказал глава ЦПК.

Ранее в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин сообщил, что работа многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции будет продлена до 2035 года.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что первый модуль перспективной РОС планируется запустить в 2028 году.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)