Пакистан представил ударный беспилотник Mudamir-LR, вдохновленный «Шахедами»

На выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде дебютировал пакистанский ударный беспилотник Mudamir-LR. Его концепция, как открыто признается, позаимствована у иранских платформ семейства Shahed.

Длина фюзеляжа – 3,5 метра, размах крыла – 2,5 метра. Дельтавидное крыло, толкающий пропеллер, вертикальное оперение. И – дальность свыше 600 километров. Этого хватит, чтобы достать практически любую цель на побережье и в ближней морской зоне.

Но главное – «мозги». Mudamir-LR оснащен системой навигации на основе искусственного интеллекта, способной работать в условиях подавления GPS. То есть глушилки, которые американцы так любят использовать на своих кораблях, здесь не помогут. Дрон найдет цель сам.

Пакистан уже испытал новинку в деле. В ходе морских учений в Северном Аравийском море Mudamir-LR сначала использовался в роли воздушной мишени для зенитных ракетных комплексов LY-80(N). А затем – нанес удар по назначенной цели. Двойное тестирование: удалось проверить и защиту, и нападение одним аппаратом.

Задачи у «камикадзе» вполне конкретные: уничтожение кораблей, береговых объектов, радиолокационных станций и узлов снабжения экспедиционных сил. Всего того, что Запад любит подвозить к чужим берегам.