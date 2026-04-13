Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Центр Хруничева: Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

Предложения по созданию многоразовой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу, рассказал РИА Новости в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Космос» работы в соответствующем направлении в настоящее время «не предполагаются».

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что пуск и посадка экспериментального образца первой российской многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ» запланированы на 2028 год.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что первый демонстратор российской ракеты с многоразовой ступенью покажут в течение двух лет.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 05:37
  • 15504
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 04:47
  • 1067
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"
  • 13.04 02:08
  • 1
На Украине показали БЭК-авианосец
  • 13.04 01:53
  • 1
Трамп вспылил и сорвался на Рютте из-за бездействия НАТО по Ирану (Politico, США)
  • 13.04 01:38
  • 1
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 12.04 19:45
  • 0
Комментарий к "«Пока не возьмем на абордаж, не успокоятся». Запад готовит тотальную морскую блокаду России"
  • 12.04 07:58
  • 1
Что необходимо самолетам 5 и 6-го поколений без учета малозаметности. И какие страны в этом впереди.
  • 12.04 02:38
  • 0
Каковы перспективы боевой авиации без "малозаметности".
  • 12.04 02:08
  • 1
Комментарий к "США возвращаются к авиации 4 поколения. Почему? Разбираемся в проблеме"
  • 11.04 20:03
  • 2
Пошли суда: фрегат «Адмирал Григорович» провел два наших танкера через Ла-Манш
  • 11.04 19:15
  • 0
Комментарий к "Алжирский Су-57 впервые показали на качественном снимке"
  • 10.04 19:59
  • 0
Комментарий к "Ад разверзся: Зеленский взмолился о пощаде. Русские только вошли во вкус"
  • 10.04 18:49
  • 1
Структурный коллапс НАТО — результат отрыва от реальности (The Spectator, Великобритания)