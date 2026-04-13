Центр Хруничева: Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

Предложения по созданию многоразовой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу, рассказал РИА Новости в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Космос» работы в соответствующем направлении в настоящее время «не предполагаются».

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что пуск и посадка экспериментального образца первой российской многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ» запланированы на 2028 год.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что первый демонстратор российской ракеты с многоразовой ступенью покажут в течение двух лет.