Войти
Flotprom

Станция спутниковой связи "Призма-2" подтвердила надежность в дальних плаваниях

Станция спутниковой связи "Призма-2" производства холдинга "Росэл" (входит в "Ростех") показала высокую надежность работы в ходе длительных рейсов. Изделие работает в C-диапазоне (длины волн – от 7,5 до 3,75 см, частоты – от 3,4 до 8 ГГц), который обладает наибольшей устойчивостью к осадкам и круглосуточно обеспечивает стабильный канал связи в открытом море. Этим оборудованием уже оснащаются аварийно-спасательные и другие суда, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Антенный пост станции имеет специальное радиопрозрачное покрытие, которое защищает аппаратуру от влаги и брызг, но не препятствует прохождению сигнала. Станция уверенно поддерживает связь на скорости до 40 узлов (примерно 74 км/ч) и даже при 6–7-балльном шторме.

Станция спутниковой связи "Призма-2"

"Росэл" / "Ростех"


Аппаратная стойка размещается в подпалубном помещении. В составе оборудования есть комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП-О). Он позволяет экипажам самостоятельно проводить мелкий ремонт и регламентное обслуживание прямо во время длительного рейса. Это особенно важно для судов, которые месяцами находятся в автономном плавании: связь остается всегда стабильной и готовой к работе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
