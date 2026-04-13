Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС

Командующий Военно-морскими силами Турции Эрджюмент Татлыоглу сделал громкое заявление во время крупных учений «Mavi Vatan-2026» («Голубая Родина-2026»). По его словам, на турецких верфях в настоящее время одновременно ведётся строительство 41 военного корабля. Это абсолютный рекорд за всю новейшую историю страны.

Из них 37 кораблей предназначены для ВМС Турции, а 4 — для Командования береговой охраны. Адмирал подчеркнул, что уже в ближайшее время начнётся строительство ещё 9 кораблей и вспомогательных судов. Таким образом количество одновременно строящихся военных платформ достигнет полусотни.

Это заявление прозвучало на фоне масштабных учений, в которых участвовали 120 кораблей, 50 летательных аппаратов и около 15 тысяч военнослужащих в Чёрном, Эгейском и Средиземном морях.

Таким образом, Турция активно реализует амбициозную программу модернизации флота под брендом MILGEM и другими национальными проектами. В число строящихся кораблей входят: фрегаты класса İstif (I-class), корветы и патрульные корабли класса Hisar, эсминцы ПВО TF-2000 (Tepe-class), национальная подводная лодка MİLDEN, а также крупный авианосец MUGEM водоизмещением порядка 60 тысяч тонн — значительно больше нынешнего флагмана TCG Anadolu.

Особое внимание уделяется высокой доле локализации: многие корабли оснащаются турецкими радарами, системами управления боем, вертикальными пусковыми установками MiDLAS, противокорабельными ракетами Atmaca и системами ПВО Hisar. Турецкие верфи (включая государственные в Стамбуле, Гёльджюке и частные — Anadolu, Sedef, Sefine и другие) демонстрируют впечатляющую производственную мощность.

Распределённое строительство позволяет вести параллельную работу над десятками корпусов, что ставит Турцию в число мировых лидеров по темпам военного кораблестроения среди стран НАТО, уступая только США.

Эксперты отмечают, что такой размах не только укрепляет обороноспособность Турции в восточном Средиземноморье, Эгейском и Чёрном морях, но и открывает новые экспортные перспективы. Турция уже поставляет корабли класса MILGEM в Пакистан, а недавно подписала контракты на фрегаты для Индонезии. Рост турецкого военно-морского потенциала вызывает интерес и у других стран. В частности, США ведут переговоры с Анкарой о возможном сотрудничестве в кораблестроении на фоне стремления Вашингтона нарастить свой флот в конкуренции с Китаем.