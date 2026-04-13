Рютте: НАТО устраняет нездоровую зависимость от США (Bloomberg, США)

Марк Рютте: НАТО принимает решение об оказании поддержки США в Ормузском проливе

Трамп жестко проехался по НАТО и ее генсеку Марку Рютте, передает Bloomberg. В ответ Рютте без колебаний заявил о "непоколебимом признании ценности американского лидерства" — и что всем европейцам необходимо принять решение по Ормузскому проливу.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Кортни Макбрайд (Courtney McBride)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Организация Североатлантического договора устраняет "нездоровую взаимозависимость" между Европой и США, превращаясь в "трансатлантический альянс, основанный на подлинном партнерстве". Это заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп подверг НАТО жесткой критике в связи с войной в Иране.

Рютте выступил с этими комментариями в четверг в Институте Рейгана в Вашингтоне. Он прибыл с визитом, цель которого — смягчить напряженность между альянсом и администрацией Трампа, возникшую после того, как члены НАТО поначалу отвергли настойчивые призывы США помочь в войне против Ирана и в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

"У меня возникло непоколебимое признание ценности американского лидерства, — сказал Рютте. — Но у меня также была возможность задуматься о том, что происходит, когда союзники Америки воспринимают это лидерство как нечто само собой разумеющееся".

Рютте сделал это заявление после состоявшейся в среду в Белом доме встречи с Трампом. Президент пригрозил выходом США из трансатлантического альянса на том основании, что НАТО, по его словам, оказывает недостаточную поддержку Америке и Израилю в войне с Ираном.

Руководитель НАТО признал, что некоторые европейцы "стыдились жесткой силы", из-за чего военный потенциал альянса постепенно ослабевал, а оборонные бюджеты в современную эпоху "сократились до бесполезности".

Он отметил, что континент испытывает "чрезмерную зависимость" от армии США в вопросах обороны, но теперь европейские страны прилагают больше самостоятельных усилий. Трамп побудил союзников по НАТО увеличить военные расходы, и новые инвестиции "закладывают фундамент" для реального партнерства.

"Когда речь идет об Иране — это беспилотники, это другая военная техника. Он является главным экспортером хаоса на Ближнем Востоке через своих ставленников. Но он также напрямую пытается создать ракетный и ядерный потенциал".

Бывший премьер-министр Нидерландов неоднократно пытался провести различие между альянсом в целом и его отдельными членами, у которых имеются двусторонние соглашения с США по вопросам размещения военных баз, пролета через воздушное пространство и прочим аспектам. Рютте отметил, что Вашингтон имеет все основания рассчитывать на выполнение этими странами своих обязательств.

Вашингтон добивается от европейских государств конкретных обязательств по обеспечению безопасности Ормузского пролива после войны. Этот ключевой коридор для международных морских перевозок остается фактически закрытым даже после того, как США, Иран и Израиль объявили во вторник о 14-дневном прекращении огня.

Рютте сообщил, что группа стран (в первую очередь союзники по НАТО, но не только они) сейчас определяет, какую "практическую поддержку" они могут оказать для открытия Ормузского пролива. По его словам, это может быть разведка, системы наблюдения и рекогносцировки, минные тральщики и иная помощь.

Требование администрации Трампа, чтобы европейские союзники поддержали действия США в Иране, противоречит ее предыдущим заявлениям о том, что Европа должна держаться подальше от Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, сосредоточившись исключительно на защите собственного континента.