Новейший спасательный костюм для ВМФ успешно прошел финальные испытания

ЦАМТО, 10 апреля. Финальные тестирования новейшего рабоче-спасательного костюма для моряков ВМФ России успешно завершились, сообщили в Минобороны России.

"Новейший рабоче-спасательный костюм для Военно-морского флота прошел финальные испытания в Государственном научно-исследовательском институте аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Министерства обороны Российской Федерации. По специальной методике образцы костюма были испытаны в бассейне института в различных ситуациях", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, костюм предназначен для работ на палубе кораблей и подлодок в неблагоприятных погодных условиях. Также он обладает положительной плавучестью, что обеспечивает удержание человека на поверхности воды в случае падения за борт и защищает от переохлаждения в течение часа.

После завершения этапов апробации на флотах и приема на снабжение ВМФ, рабоче-спасательный костюм поступит на все флоты и Каспийскую флотилию, цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны РФ.