CBS: США потеряли 24 БЛА MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном

ЦАМТО, 10 апреля. США с начала конфликта против Ирана потеряли 24 беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму около 720 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным телеканала, США потеряли восемь беспилотников MQ-9 Reaper на Ближнем Востоке с 1 апреля, "доведя общее число утраченных аппаратов в ходе войны с Ираном до 24 ед.".

"Потери оцениваются примерно в 720 млн. долл. В зависимости от модификации один беспилотник Reaper может стоить около 30 млн. долл. и более", – отмечает CBS.