Армия США планирует рекордные закупки РСЗО HIMARS в 2027 ф.г.

РСЗО HIMARS
Источник изображения: Jaap Arriens via Reuters Connect

ЦАМТО, 10 апреля. Запрос армии США на закупку РСЗО HIMARS в 2027 ф.г. превысил даже пиковые показатели периода активной помощи Украине, выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы Пентагона.

На приобретение РСЗО HIMARS запрошено 745,7 млн. долл. Это в 12 раз превышает уровень текущего финансирования, подсчитало агентство.

В 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на программу было заложено 61,5 млн. долл. – средства на производство всего шести единиц. Новый же запрос предусматривает приобретение 96 пусковых установок.

Кроме того, новая сумма значительно выше затрат в 2023 ф.г., когда на системы HIMARS было выделено 672 млн. долл., включая 516 млн. долл. из экстренных ассигнований на восполнение запасов, переданных Украине, выяснило "РИА Новости".

Как следует из документов, после 2023 года финансирование программы сокращалось несколько лет подряд. Теперь же армия США планирует довести парк РСЗО HIMARS до 617 установок.

