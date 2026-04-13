Войти
ЦАМТО

Минобороны Японии не будет отдавать предпочтение украинским дронам при закупках

203
0
0
Синдзиро Коидзуми
Синдзиро Коидзуми.
Источник изображения: @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

ЦАМТО, 10 апреля. Япония при закупках БЛА не будет отдавать предпочтение продукции какой-либо конкретной страны, в том числе украинским беспилотникам.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции.

Журналисты спросили министра об инвестициях японских компаний в украинских производителей беспилотников и о возможной закупке Японией украинских дронов.

"Что касается возможной закупки украинских дронов в будущем, по общему правилу при приобретении оборудования не отдается предпочтение продукции какой-либо конкретной страны. Мы принимаем решения, исходя из задач по обеспечению безопасности страны, при этом рассматривая необходимые требования, включая стоимость, обслуживание, ремонт и другие факторы, и действуем в соответствии с законодательством через прозрачные процедуры", – ответил министр.

При этом С.Коидзуми воздержался от комментариев по поводу взаимодействия японских компаний с украинскими предприятиями, но подчеркнул, что укрепление возможностей противодействия беспилотникам является одной из актуальных задач.

"Мы будем рассматривать различные варианты, не ограничиваясь одной страной, и в том числе в сфере беспилотных систем намерены надлежащим образом обеспечивать закупку необходимого для обороны оборудования", – заключил министр.

Как напоминает агентство, ранее стало известно о запуске проекта сотрудничества японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones. В среду в связи с этим посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российский МИД, где ему был заявлен протест.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
