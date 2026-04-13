Военное обозрение

«Ждёт открытия коробочки»: новая тактика «Хизбаллы» против бронетехники ЦАХАЛ

Одним из основных боевых подразделений израильской армии на юге Ливана в ходе вторжения в эту страну является пехотная бригада «Нахаль» - «зелёные береты».

И именно эта бригада, как стало известно, понесла самые крупные потери в живой силе и технике за месяц, в течение которого «наземка» южнее реки Литани продолжается. Бригада использует недавно полученные на вооружение БТР «Эйтан», а также приданные из состава бронетанковых бригад танки «Меркава» (собственных танков в составе «Нахаль» нет).

Обращает на себя внимание то, что среди реакции израильских пользователей на сообщения о поражении танков и БТР ЦАХАЛ в Ливане FPV-дронами «Хизбаллы» всё больше комментариев с недоумением относительно отсутствия учёта опыта украинского конфликта. Недоумение состоит в том, что танки и БТР, используемые на юге Ливана, не имеют никакой дополнительной защиты. Нет «обвесов», «мангалов», «козырьков», чем и пользуются дроноводы «Хизбаллы». Но проблема в том, что даже если бы все эти элементы израильские военные и наварили бы, то не всегда бы помогало. О том, почему так происходит.

Одна из проявивших себя тактик: дрон-«ждун» взлетает с земли, как только в его камеру попадает израильская бронетехника. Однако зачастую он не атакует сразу, а либо взмывает повыше, начиная преследовать технику, оставаясь незамеченным, либо передаёт сигнал на другие дроны, если единиц техники несколько. Почему именно так?

Операторы БПЛА «Хизбаллы» таким образом дожидаются, когда «Эйтан» и Merkava откроют свои десантные отсеки. Один из примеров: из «десантного» отсека танка Merkava Mk4 собираются высадиться 6-8 пехотинцев – как только «коробочка» открывается, туда влетает FPV-дрон. В итоге есть «200-е» и «300-е» среды десанта, а также нанесены повреждения боевой машине изнутри. Она может полностью потерять управление ввиду пожара во внутреннем пространстве с повреждением электрических цепей и электромеханических устройств.

Есть, безусловно, и прямые удары дронов по танкам и БТР, когда те движутся или ведут огонь из статичного положения.

В этой войне ЦАХАЛ впервые сталкивается с обилием FPV на поле боя, что, безусловно, в значительной степени меняет характер боевых действий.

