Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9

ЦАМТО, 10 апреля. Минобороны Финляндии 9 апреля объявило о подписании межправительственного контракта, предусматривающего закупку 155-мм самоходных гаубиц K9 из состава ВС Республики Корея.

Контракт подписан с Южнокорейским агентством содействия торговле и инвестициям KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency).

Соглашение предусматривает поставку 112 самоходных гаубиц K9 из состава ВС Республики Корея, а также соответствующих запасных частей, специального и испытательного оборудования. Общая стоимость приобретения составляет около 546,8 млн. евро.

Перед принятием на вооружение гаубицы будут модифицированы в Финляндии. Возможности технического обслуживания и ремонта K9 уже налажены благодаря предыдущим закупкам.

Как заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, являющаяся экономически эффективной закупка повышает возможности артиллерии ВС Финляндии. Приобретение является элементом десятилетней программы модернизации Сухопутных войск Финляндии и демонстрирует развитие сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

Обладающая хорошей проходимостью в условиях бездорожья гусеничная техника должна повысить огневую мощь и обеспечить поддержку проводимых операций. Приобретение позволит частично заменить устаревающее буксируемое артиллерийское вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, в 2017 году МО Финляндии заключило с Южнокорейским агентством по содействию торговле и инвестициям первый контракт на покупку 48 самоходных гаубиц K9 из состава ВС Республики Корея. Стоимость продажи составила 146 млн. евро (155 млн. долл.). Заказанные K9 должны были пройти ремонт и модернизацию перед поставкой. Соглашение также включало поставку запчастей, обучение личного состава и обслуживание техники. Контракт содержал опционы на приобретение еще 48 СГ K9, которые были реализованы позднее.

Решение о дополнительной закупке было принято по результатам оценки стоимости и характеристик имеющихся на международном рынке новых и бывших в эксплуатации 155-мм артиллерийских систем. По итогам оценки было признано целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер" из состава ВС Республики Корея, которые соответствуют требованиям ВС страны, могут быть поставлены в короткий срок, способны обеспечить качественную боевую подготовку в формируемых по призыву подразделений ВС Финляндии, и позволят сэкономить финансовые средства.

Первые гаубицы были поставлены в Финляндию в феврале 2018 года. Подготовку поставляемой техники к передаче ВС Финляндии, включая окраску и оснащение финским оборудованием, в рамках отдельных контрактов выполняет финская компания Millog Oy.