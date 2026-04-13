Защита подводной инфраструктуры в Европе.

По мнению европейский аналитиков, недавние инциденты, произошедшие в таких разных местах, как Балтийское море и воды у берегов Тайваня, показали насколько уязвима критически важная подводная инфраструктура. Возросшее значение подводных объектов для мировой экономической деятельности подчеркивает важность понимания этих опасностей и разработки соответствующих мер реагирования.

Критически важная подводная инфраструктура (КВПИ) включает в себя целый ряд объектов, расположенных на морском дне, которые принято делить на три основные категории:

подводные кабели связи – современные оптоволоконные кабели, пришедшие на смену медным телекоммуникационным кабелям прошлого, передают огромные объемы данных, формируя важнейшую глобальную, региональную и национальную сеть связи;

современные оптоволоконные кабели, пришедшие на смену медным телекоммуникационным кабелям прошлого, передают огромные объемы данных, формируя важнейшую глобальную, региональную и национальную сеть связи; подводные кабели для передачи электроэнергии – как правило, состоят из изолированных медных кабелей, которые обеспечивают взаимосвязь национальных и региональных электросетей и являются важнейшими связующими звеньями с морскими ветряными электростанциями, которые играют ключевую роль в переходе к «зеленой» энергетике;

– как правило, состоят из изолированных медных кабелей, которые обеспечивают взаимосвязь национальных и региональных электросетей и являются важнейшими связующими звеньями с морскими ветряными электростанциями, которые играют ключевую роль в переходе к «зеленой» энергетике; нефте- и газопроводы – сети из полых труб соединяющие месторождения с конечными рынками сбыта, зачастую на огромных расстояниях.

Подводная инфраструктура связи устанавливается, принадлежит и эксплуатируется различными государственными и частными организациями. Характер и расположение инфраструктуры часто повышают ее уязвимость для атак и сбоев в работе. В частности, она зачастую не имеет серьезной физической защиты, а ее масштабы и удаленность затрудняют эффективное наблюдение.

Одновременно, сосредоточение инфраструктуры вокруг ключевых узлов, например в местах выхода кабелей и трубопроводов на сушу, дает враждебно настроенным субъектам возможность наносить непропорционально большой ущерб. Например, по некоторым оценкам, прямые убытки от взрывов на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года значительно превысили один млрд. евро.

Тренировка «морских котиков» ВМС США у берегов Флориды по защите КВПИ

История рисков подводной инфраструктуры

Атаки на подводную инфраструктуру имеют свою историю. С началом Первой мировой войны и Германская, и Британская империи предприняли меры по разрушению и выведению из строя подводных телеграфных кабелей своих противников, хотя решающую роль сыграло господство Британии на море.

Эффективное уничтожение большей части немецкой сети связи лишило Германию возможности поддерживать связь за пределами европейского континента и сделало эти коммуникации уязвимыми для перехвата. Это был важный элемент в расшифровке британцами печально известной телеграммы Циммермана, которая ускорила вступление США в войну. Позже перехват НАТО советских подводных кабелей во время холодной войны позволил получить ценную разведывательную информацию.

Необитаемый подводный аппарат ВМС США Mk 18 Mod 1 (USV) во время учений Valiant Shield 22 в Тихом океане. . Источник: invoen.ru

Хотя враждебные действия в отношении инфраструктуры связи имеют давнюю историю, важно отметить, что подобные сбои – далеко не самая серьезная угроза. Согласно недавнему исследованию корпорации RAND, около 40% известных случаев нарушения работы этой инфраструктуры связаны с рыболовством, а еще 15% – с природными катаклизмами, такими как штормы.

Тем не менее ряд недавних инцидентов показал, что подводная инфраструктура может пострадать и от более злонамеренных действий. В их числе перерезание двух подводных кабелей, соединяющих острова Мацзу на Тайване с Формозой, в феврале 2023 года. Эти события на Западе связывают с присутствием поблизости китайских судов.

Кабели связи BCS East-West Interlink. Схема

В Европе, в Балтийском регионе, череду сбоев в работе инфраструктуры «притягивают» к началу российско-украинского конфликта. В частности, в конце 2024 года произошел ряд инцидентов, в результате которых были повреждены подводные кабели связи BCS East-West Interlink и C-Lion1, а также подводный силовой кабель Estlink 2. В европейских СМИ предполагалось, что эти события стали результатом гибридной войны, спонсируемой российскими спецслужбами. При этом, никаких убедительных доказательств враждебных намерений представлено не было.

Все эти инциденты свидетельствуют о том, что инфраструктура связи особенно уязвима перед набирающей обороты тенденцией к «серой зоне» или гибридной войне. В этой сфере перерезание кабеля «случайно» зацепившимся за него якорем торгового судна или прорыв трубопровода по неизвестной причине могут быть сокрыты под завесой правдоподобного отрицания. В результате ущерб и сбои в работе могут быть несоразмерны затраченным усилиям, а непосредственные последствия – ограниченными.

Констатируется также, что международное морское право отстает от развития ситуации, и возможности принятия превентивных мер за пределами территориальных вод страны представляются сомнительными. В ноябре 2025 года окружной суд Хельсинки постановил, что уголовные обвинения против некоторых членов экипажа судна, участвовавшего в инциденте с Estlink 2, не могут быть предъявлены, поскольку дело выходит за рамки его юрисдикции в соответствии с принципами Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS).

Несмотря на то, что такие атаки низкого уровня в «серой зоне», совершаемые при поддержке государства, могут нанести значительный ущерб, они ни в коем случае не отражают весь масштаб угрозы, с которой в настоящее время сталкивается КВПИ. Например, стремительное развитие доступных и недорогих технологий, таких как необитаемые подводные аппараты (НПА), может привести к тому, что террористы или преступники тоже начнут использовать КВПИ в своих целях.

С другой стороны, вполне возможно, что КВПИ может стать объектом более масштабной атаки в рамках подготовки к более традиционному военному конфликту. В частности, в европейских СМИ широко освещалась деятельность океанографического исследовательского судна «Янтарь» проекта 22010 ВМФ России, которое, как утверждалось, занималось картографированием подводных кабелей связи как в европейских водах, так и за их пределами, что, конечно же, обеспечило получение информации, необходимой для такой атаки.

В декабре 2025 года первый морской лорд Великобритании генерал сэр Гвин Дженкинс в интервью Financial Times подчеркнул расширение российских инвестиций в Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ), включая глубоководные подводные аппараты, в контексте растущего риска для критически важных кабелей и трубопроводов на морском дне Соединенного Королевства. Как и в случае с гибридными действиями, которые можно отрицать, законные основания для оспаривания таких действий, если они осуществляются за пределами территориальных вод, ограничены.

Океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Янтарь» ВМФ России. Источник: invoen.ru

Совместные ответные меры

Уязвимость подводной инфраструктуры привела к стремительному расширению национальных и трансграничных мер по сдерживанию угрозы и реагированию на нее, особенно со стороны европейских стран, которые, по мнению их руководства, сталкиваются с наиболее серьезными рисками. В то время как деятельность ЕС в основном велась на политическом уровне, в феврале 2023 года НАТО создало в своей штаб-квартире в Брюсселе стратегическую координационную группу по КВПИ, а в мае 2024 года – более ориентированный на практическую деятельность Морской центр по обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры. Последний базируется в Объединённом морском командовании НАТО (MARCOM) в Нортвуде, недалеко от Лондона. Североатлантический альянс описывает его как «…сетевой центр и центр знаний, специализирующийся на противодействии киберугрозам», призванный помогать «командующему военно-морскими силами в принятии решений, развертывании сил и координации действий».

Другим элементом системы партнерских отношений, укрепляющих защиту критически важной инфраструктуры, являются Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) под руководством Великобритании, штаб-квартира которых также находится в Нортвуде. В их состав входят десять стран НАТО из регионов Северной Европы, Балтийского и Северного морей. По сути, это резерв сил и средств повышенной готовности для сдерживания враждебных сил и быстрого реагирования на любые инциденты, дополняющий деятельность НАТО.

ОЭС проявляют все больший интерес к защите от подрывной деятельности, проведя в 2023 и 2024 годах учения, направленные на повышение их способности противостоять более опасным условиям. Мероприятия 2024 года, известные как операция ОЭС «NORDIC WARDEN», включали в себя серию месячных мероприятий с участием кораблей и самолетов из числа участников ОЭС, по противодействию подрывной деятельности в акваториях от Северной Атлантики до Балтийского моря.

Развитие практических возможностей

Из приведенных выше фактов ясно, что в Европе разрабатывается стратегия необходимого совместного подхода к борьбе с угрозой КВПИ, которая должна сопровождаться приобретением соответствующего оборудования для выявления угроз и реагирования на них.

Одним из основных направлений считается улучшение наблюдения за подводной инфраструктурой, которая, как уже отмечалось, обширна и часто расположена в труднодоступных и опасных районах. Для решения этих проблем реализован или разрабатывается ряд мер. К таковым относятся использование спутниковых снимков с целью отслеживания активности потенциально враждебных надводных судов, применение автономных подводных аппаратов для дистанционного наблюдения за морским дном и стационарных датчиков для обнаружения аномалий.

Стремительно развиваются соответствующие технологии. Так, в ноябре 2024 года французские компании Thales и FEBUS Optics работают над использованием технологии распределённого оптоволоконного зондирования (Distributed Fiber Optic Sensing, DFOS) для расширения функциональности существующей гидроакустической системы BlueGuard. Технология DFOS позволяет проводить мониторинг водного пространства по всей длине объекта КВПИ, обнаруживая акустические сигналы, возникающие вблизи объекта.

Другой пример технологического развития – сокращение масштабов применения гидроакустических технологий для интеграции с новым поколением беспилотных платформ. В декабре 2025 года компания SEA, входящая в британскую Cohort group, объявила о заключении многомиллионного контракта на поставку 22 своих подводных сенсорных систем KraitArray компании Liquid Robotics, входящей в состав Boeing. Контракт предусматривает интеграцию сенсоров в необитаемое надводное судно Wave Glider.

Необитаемое надводное судно Wave Glider

Системы KraitArray, описываемые компанией как обеспечивающие высококачественное пассивное акустическое обнаружение в компактной модульной форме, а также аналогичные компактные гидролокаторы, открывают перспективы значительного улучшения возможностей необитаемых платформ по предоставлению расширенной разведывательной информации и осведомленности о морской обстановке в поддержку защиты от подводных объектов.

Развитие усовершенствованных средств мониторинга сопровождается приобретением специализированных кораблей с новым оборудованием. Одно из них – это многоцелевое судно для наблюдения за океаном RFA Proteus, принадлежащее Вспомогательной службе Королевских ВМС Великобритании. Это бывшее коммерческое судно для поддержки морских операций, принятое на вооружение в 2023 году. Детальная концепция операций, лежащая в основе его приобретения, держится в секрете, тем не менее утверждается, что способность судна использовать различные подводные аппараты обеспечивает Соединённому Королевству значительные возможности для сдерживания и реагирования в глубоководных районах. Ряд других европейских стран объявили о планах по эксплуатации аналогичных судов. В частности, Министерство обороны Дании приобрело в конце 2025 года судно оперативного обслуживания Norwind Helm. В целом, прибытие этих судов значительно повышает потенциал европейских ВМС в противодействии угрозам КВПИ.

Многоцелевое судно RFA Proteus ВМС Великобритании

Комплексный подход

Соответствующие усилия прикладываются и для разработки соответствующих оперативных концепций. Учитывая обширный и рассредоточенный характер подводной инфраструктуры, в Европе делается ставка на комплексный подход, сочетающий возможности традиционных средств, таких как корабли с экипажем, подводные лодки и самолеты, с новыми технологиями, в том числе беспилотными аппаратами и искусственным интеллектом (ИИ).

Примером вероятного направления развития является проект CABOT Королевских ВМС Великобритании. Цель проекта – обеспечение постоянного противолодочного наблюдения (ASW) в Северной Атлантике. Несмотря на то, что проект направлен на борьбу с более широким спектром угроз, исходящих от российских подводных лодок и других подводных сил, его важной частью является и защита КВПИ.

Проект планируется реализовать в два этапа:

«Атлантическая сеть» (Atlantic Net): предполагается, что это будет промежуточный вариант, реализуемый при участии промышленности. Беспилотные аппараты, управляемые коммерческими партнерами, будут предоставлять акустические данные, обработанные с помощью ИИ, для дальнейшего анализа Королевскими ВМС. Ожидается, что это будет относительно недорогой этап, который позволит улучшить подводное наблюдение, а экипажи кораблей можно будет задействовать для выполнения других задач.

«Атлантический бастион» (Atlantic Bastion): более комплексное решение, основанное на модели управления вооруженными силами. Включает в себя интегрированную сеть надводных сил с экипажами и без, подводных лодок и летательных аппаратов, что обеспечит расширенные возможности. В их число войдут традиционные платформы, такие как противолодочные фрегаты «Тип 26» и самолёты базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон», а также безэкипажный катер противолодочного назначения «Тип 92» и НПА Тип 93 «Чариот».

Несмотря на то, что проект разрабатывался как британский, вполне вероятно, что он будет расширен и охватит других региональных союзников. Например, растущее стратегическое сотрудничество с Норвегией, о чем свидетельствует приобретение ею фрегатов «Тип 26» и подписание в декабре 2025 года Соглашения о Лунна-Хаус, может сделать Норвегию ключевым игроком в концепции «Атлантического бастиона».

Важной составляющей обороноспособности КВПИ в Европе считают возможность её быстрого ремонта после повреждения. В этой связи, в сентябре 2025 года Объединённый комитет по стратегии национальной безопасности парламента Великобритании в докладе об устойчивости подводных телекоммуникационных кабелей рекомендовал к 2030 году приобрести по-настоящему независимое британское судно для ремонта кабелей. В более широком смысле планируется обеспечить эффективный обмен информацией и сотрудничество с владельцами критически важных активов, зачастую из частного сектора, а также следить за тем, чтобы их строители и операторы действовали в соответствии с национальными интересами.

Источник: European Security & Defence