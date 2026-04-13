Войти
РИА Новости

Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года

233
0
0
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Источник изображения: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Летные испытания учебно-боевого самолета Як-130М продлятся год-полтора, до 2028 года, сообщил РИА Новости управляющий директор ПАО "Яковлев" (входит в ОАК, "Ростех") Василий Прутковский.

Ранее он сообщил, что первый опытный полет Як-130М состоится в июне этого года.

"Испытания Як-130М продлятся год-полтора, они рассчитаны до 2028 года", - сказал Прутковский.

Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получит комплекс управляемого вооружения, что позволит ему успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности интенсивности в качестве легкого штурмовика.

Базовый Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Як-130
Компании
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
