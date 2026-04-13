В России создаётся двигатель для малых спутников

Рынок запуска малых спутников растёт. Компании и научные институты хотят выводить на орбиту компактные, но функциональные аппараты, причём делать это быстро и по доступной цене. Для этого нужны специальные ракеты. В России такого класса носителей пока нет. Работу над решением этой задачи ведёт Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха.

По данным Ростеха, предприятие «ОДК-Кузнецов» разрабатывает новый жидкостный ракетный двигатель НК-3. Его тяга составит 4,5 тонны. Этот силовой агрегат станет «сердцем» первой и второй ступеней перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж». На первой ступени установят сразу двенадцать таких двигателей, на второй — один.

Проект двигательной установки уже прошёл важную веху. Как отметил генеральный директор компании «Восход - космические технологии» Роман Жиц, эскизный проект ракетного комплекса «Воронеж» недавно получил одобрение научно-технического совета. «Представленная специалистами техническая документация по двигателям НК-3 получила высокую оценку специалистов ракетно-космической отрасли», — подчеркнул он.

Разработка идёт поэтапно. Заместитель генерального директора ОДК по стратегии Михаил Ремизов пояснил, что в 2025 году выполнили эскизный проект, а сейчас начат этап создания рабочей конструкторской документации. «Камера проектируется на базе прототипа – камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, остальные узлы и детали проектируются «с нуля»», — уточнил он. По его словам, в России на сегодняшний день двигателей и ракет подобного класса не существует, и решение этой задачи крайне актуально для развития отечественной космической отрасли.

Для ускорения процесса используют современные методы. В ОДК сообщили, что сложные корпусные детали планируют изготавливать с помощью аддитивных технологий. Это позволяет в короткие сроки создавать прототипы различной конструкции для испытаний и выбора оптимального варианта, что помогает ускорить подготовку производства.

Двигатель НК-3 обещает быть гибким и экологичным. По данным Ростеха, его создадут в нескольких модификациях, включая версию с системой управления вектором тяги в нескольких плоскостях. Это даст возможность корректировать траекторию полёта ракеты. Силовая установка будет работать на экологически чистом топливе, что снизит нагрузку на экосистему космодрома.

Создание НК-3 и ракеты «Воронеж» ведётся в рамках соглашения между ОДК и венчурным фондом «Восход». Цель проекта — вывести на рынок услугу по запуску малых коммерческих спутников. Полезная нагрузка ракеты-носителя составит 250 килограммов. Это позволит с высокой точностью выводить относительно небольшие аппараты на заданную орбиту.

Испытания новых двигателей планируют проводить на действующей производственной базе «ОДК-Кузнецов», которая обеспечивает полный цикл изготовления продукции. Реализация всего проекта, как отметили в Ростехе, должна расширить российские возможности на рынке космических услуг.

