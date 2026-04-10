Подыгрыш Трампу: Рютте заявил о снятии вопроса членства Украины в НАТО

Это же такое получается? Генсек НАТО решил пойти против «священной коровы демократии» и нарушить главный для всего неолиберального мироустройства свод законов, а именно – конституцию Украины?

По словам Марка Рютте, вопрос членства Украины в Североатлантическом военном блоке «больше в переговорной повестке не обсуждается». Точнее, это был вопрос от журналистов: снята ли с повестки переговоров с Киевом тема о его вступлении в НАТО? И на этот вопрос Рютте ответил коротко и ёмко:

Да.

Напомним, что при Зеленском вступление в НАТО, как стратегическая цель Украины, прописано в украинской конституции. Но Рютте прекрасно знает, что украинская конституция «на том и стоит», что нарушали её все кому не лень, включая самого Зеленского, давно переставшего по букве основного закона Украины де-юре являться президентом.

В НАТО заявили, что вместо членства в НАТО Украине планируется предоставить гарантии безопасности. Но какие?

Ранее, как заявляли официальные лица в РФ, Франция и Британия всерьёз обсуждали вопрос отправки на Украину ядерного оружия в качестве таких «гарантий». Париж и Лондон поспешили опровергнуть, но, как известно, дыма без огня…

Если Украину не берут в НАТО в обозримой перспективе, то вариантов всего два: либо её действительно не собираются принимать в альянс, либо это «сладкие речи» даже не для нашей с вами страны, а для Дональда Трампа. Учитывая изворотливость того же Рютте, вполне можно предположить, что пока у Трампа в руках сосредоточены все властные полномочия в США, тезис о том, что «Украину в НАТО не берём», будет транслироваться из раза в раз, чтобы не раздражать «главного миротворца», но как только Трамп потеряет большинство в конгрессе, риторика вполне может измениться на противоположную.