Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16

Источник изображения: @ Michel Gounot/GODONG/Global Look Press

Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА "Новости". Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

Дмитрий Зубарев

  • Обсуждаемое
  • 10.04 06:52
  • 15454
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 06:11
  • 0
Что может быть в случае возможного (но еще не "решенного") "военного отступления" Трампа в Иране.
  • 10.04 05:12
  • 4
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 10.04 05:07
  • 0
Комментарий к "Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории"
  • 10.04 04:46
  • 0
Комментарий к "Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности"
  • 10.04 02:41
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 09.04 20:00
  • 0
Комментарий к "Российский ЗРК С-400 "Триумф" — головная боль НАТО (The National Interest, США)"
  • 09.04 15:57
  • 1
В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс
  • 09.04 15:56
  • 0
Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности
  • 09.04 15:46
  • 0
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 09.04 13:27
  • 1
В США заждались российского МиГ-41
  • 09.04 13:22
  • 1
Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа
  • 09.04 12:49
  • 2
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 09.04 10:52
  • 1046
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы